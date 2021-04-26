Ateroskleroz (damar sertliği) nedir, neden olur? Ateroskleroz belirtileri ve tedavisi
Ateroskleroz halk arasında damar sertliği olarak bilinir. Birçok damarı aynı anda etkileyen sistemik bir hastalık olan ateroskleroz önemli atar damarda darlık ve tıkanıklar oluşturarak ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki ateroskleroz (damar sertliği) nedir, neden olur? Ateroskleroz belirtileri ve tedavisi...
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Ateroskleroz yani damar sertliği, aterom plaklarında yağlı cisimlerin oluşturduğu bir rahatsızlık. Erken yaşlarda başlayıp yaşın ilerlemesiyle birlikte artan ve kalp krizi riskini de beraberinde getiren kronik bir rahatsızlık. Kalp ve Damar Cerrahı Orçun Ünal, ateroskleroz yani damar sertliğiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Ateroskleroz nedir?
Ateroskleroz, atardamarların esnekliğini kaybedip kalınlaşması ve sertleşmesi ile oluşan bir damar hastalığıdır.
Neden olur?
Halk arasında damar kireçlenmesi olarak da bilinir. Kan damarlarının iç kısımlardaki hücreler esnekliğini kaybedip, zayıflar veya kandaki yağlı maddeler birikinti yapar ve damar daralır. Damar sertliği en çok kalp ve bacağa giden damarları etkiler.
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Ateroskleroz belirtileri
Bacaklarda uyuşukluk
Baldır kaslarında güçsüzlük
Bacaklara ve ayaklara soğukluk, üşüme hissi
Ayaklarda renk değişikliği (Havaya kaldırıldığı zaman soluklaşma ve indirildiğinde koyu kırmızı renk alması)
Ayak sırtındaki tüylerin dökülmeye başlaması ve ayak tırnaklarının kalınlaşması
Ciddi damar tıkanıklığının olduğu ileri vakalarda ağrılı açık yaraların (ülser) oluşması veya özellikle ayak parmaklarından başlayarak ayak ve bacaklarda kangren durumunun meydana gelmesi.
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Nasıl tedavi edilir?
Tedavide amaç hastalığın ilerlemesinin engellenmesi ve geriletilmesidir. Bu sebeple ateroskleroz gelişiminde rol alan risk faktörlerinin engellenmeli veya tedavisi yapılmalıdır.
Erken dönemde başvuran hastalarda, damar tıkanıklığı kontrol altına alacak ve kan dolaşımı destekleyecek ilaç tedavileri verilirken hastalığın ileri aşamaları cerrahi tedavi gerektirir. Genellikle uygulanan ameliyatlar tıkalı damarın aşağısındaki bölgeye kanın taşınmasını sağlayacak yapay damar greftleri ya da hastanın kendi damarı yerleştirilmesi şeklindeki by-pass ameliyatlarıdır. Günümüz teknolojisiyle artık çok ince damarlar bile anjiografi ile müdahale edilebilmektedir.