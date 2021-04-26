Ateroskleroz (damar sertliği) nedir, neden olur? Ateroskleroz belirtileri ve tedavisi

Ateroskleroz nedir? Ateroskleroz, atardamarların esnekliğini kaybedip kalınlaşması ve sertleşmesi ile oluşan bir damar hastalığıdır.



Neden olur?



Halk arasında damar kireçlenmesi olarak da bilinir. Kan damarlarının iç kısımlardaki hücreler esnekliğini kaybedip, zayıflar veya kandaki yağlı maddeler birikinti yapar ve damar daralır. Damar sertliği en çok kalp ve bacağa giden damarları etkiler.