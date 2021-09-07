Aspir yağı nedir, neye iyi gelir? Aspir yağının faydaları ve kullanımı
Aspir yağı farklı kullanım alanlarıyla son dönemlerde dikkat çekiyor. Özellikle yemek yaparken yüksek ısıya dayanıklı olmasıyla tercih edilmeye başlanan aspir yağı birçok tarif için ideal bir seçimdir. Bunun yanında kozmetik ürünlerde de kullanılan aspir yağı nedir, neye iyi gelir? İşte aspir yağının faydaları ve kullanımı…
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Yüksek ısıya uygun bir yemeklik yağ arıyorsanız, aspir yağı sizin için doğru seçim olabilir. Mısır yağı, kanola yağı, zeytinyağı, susam yağı ve diğer birçok alternatiften daha yüksek bir ısı noktasına sahiptir. Aynı zamanda nötr bir tadı olan aspir yağı birçok tarif için ideal bir seçimdir.
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Aspir yağı nedir?
Aspir yağı, latincesi Carthamus tinatoris olan aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır. Aspir bitkisi çok uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde yetiştirilmekte. Hindistan, Amerika, Meksika, Avustralya ve Etiyopya’da yapılan üretim, dünya ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Aspir bitkisi ayrıca ülkemizde de yetiştirilmektedir.
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Aspir yağı nerelerde kullanılır?
Aspir, dikenli yaprakları ve sarı- turuncu çiçekleri olan uzun bir bitkidir. Çiçekler eski Mısır'da giysi boyası olarak kullanılmıştır. Günümüzde bazı insanlar, pirinç yemeklerini renklendirmek ve tatlandırmak için sıklıkla kullanılan sarı bir baharat olan safranın yerine aspir yaprakları kullanıyor. Aspir tohumları da aspir yağı üretmek için kullanılır.
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Yemeklik yağı aşırı ısıttığınızda, faydalı bileşikleri yok eder ve zararlı serbest radikaller oluşturur. Bu serbest radikaller vücudunuzdaki moleküllere zarar verebilir. Bu nedenle, yüksek sıcaklıklarda yemek pişirirken ısıyı çekme kapasitesi yüksek olan yağları kullanmak önemlidir.
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Aspir yağı faydaları nelerdir?
Aspir yağının ağrı kesici etkilerinin yanı sıra antienflamatuar ve antioksidan faydaları olabilir.
Aspir yağı, nemlendirici etkilerinden dolayı bazı cilt bakım ürünlerinde ve kozmetiklerde topikal olarak da kullanılabilir. Yağ, cildinize daha pürüzsüz bir görünüm verebilir ve daha yumuşak hale getirebilir.
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Aspir yağı hormonları dengeye sokarak adet döngülerini düzenler.
Aspir yağı, linoleik asit olarak da bilinen omega-6 içeriği yüksek olan bir bitkidir. Bu yağ asitleri kan trigliserit kolesterol düzeylerini dengeler.
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Aspir yağı, omega-6 içeriğinin yüksek olmasından dolayı kan şekerini regüle etmekle de görevlidir. Böylece diyabete yakalanma riskini azaltır.
Sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlığa iyi gelerek kabızlık sorununu çözer.
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Akne için aspir yağı maskesi tarifi
Akneye yağ uygulamak ters etki yapıyor gibi görünse de, aspir yağının komedojenik olmadığı, yani gözeneklerinizi tıkmayacağı bulunmuştur. Anti-inflamatuar etkileri ayrıca sivilce ve akne lekelerinin tedavisinde potansiyel olarak yardımcı olabilir. Haftada birkaç kez kullanıldığında gözeneklerinizin açılmasına da yardımcı olabilir.
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Aspir yağını gece boyunca bırakarak leke tedavisi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bir yüz maskesi de yapabilirsiniz:
Aspir yağını yulaf ezmesi ve bal ile karıştırın.
Karışımı yüzünüzün tamamına veya bir kısmına uygulayın.
10 dakika sonra suyla durulayın.
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Aspir yağı kaç kalori?
100 gramı yaklaşık 720 kalori olan bu yağ çeşitli alanlarda tercih edilebiliyor. Fakat, kullanım dozuna çok dikkat edilmeli. Aspir bitkisinden üretilen aspir yağının bilinçsiz kullanımı kolayca kilolarından kurtulmak isteyenleri sağlığından edebiliyor.
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Aspir yağı zararları nelerdir?
Aspir yağının faydası ile zararı arasındaki ayırımında kullanılan doz çok önemlidir. Alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşmesi, ishal gibi yan etkilerin oluşmaması için günlük tüketimi 1-2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Eğer aspir yağını faydasını görmek istiyorsanız mutlaka bir diyet ve egzersiz programına destek olarak kullanmanız gerekmektedir.