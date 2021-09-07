Aspir yağı nedir, neye iyi gelir? Aspir yağının faydaları ve kullanımı

Yüksek ısıya uygun bir yemeklik yağ arıyorsanız, aspir yağı sizin için doğru seçim olabilir. Mısır yağı, kanola yağı, zeytinyağı, susam yağı ve diğer birçok alternatiften daha yüksek bir ısı noktasına sahiptir. Aynı zamanda nötr bir tadı olan aspir yağı birçok tarif için ideal bir seçimdir.