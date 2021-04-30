Aspir yağı nedir, nasıl kullanılır? Aspir yağının faydaları

Aspir yağı, mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin düzeyini de artırarak, iştah kontrolünü sağlamakta ve bu sayede obezitenin önlenmesi ve tedavisi amacıyla da önerilmektedir.



Seratonin hormunundaki olumlu etkileri, aspir yağının depresyon ve strese karşı da kullanılabileceğini göstermektedir. American Journal of Clinical Nutrition dergisinin 2009 yılında yayımlanan bir sayısında yer alan bir çalışmada, aspir yağı eklemesinin, yağsız vücut kütlesi ve yağ kaybını artırdığı ve obezitenin tedavisinde etkilerinden bahsedilmiştir.



Derinin nemlendirilmesi, yaşlılık belirtilerinin geciktirilmesi, saçların hızlı uzaması, akne tedavisi, cilt renginin düzenlenmesi, saç dökülmesini önleme gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır.



Bu kadar olumlu etkilerine rağmen aspir yağının kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan iyi kolesterol (HDL) miktarını azalttığı, kanamalara ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilmektedir. Hamilelik ve emziklilikte kullanımının etkileri çok iyi bilinmemekte olup daha çok çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.