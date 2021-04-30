Aspir yağı nedir, nasıl kullanılır? Aspir yağının faydaları
Latincesi Carthamus tinatoris olan aspir yağı, ülkemizin farklı bölgelerinde de yetiştirilmektedir. Aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen bu yağ, kabızlığa iyi geliyor ve sindirimi rahatlatıyor. Peki aspir yağı nedir, nasıl kullanılır? İşte aspir yağının faydaları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aspir yağı, aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağ. Ülkemizde de yetiştirilen aspir yağı, doymamış yap asitleri yönünden oldukça zengin bir içeriğe sahip. Diyetisyen Yrd. Doç. Dr. Aylin Hasbay Büyükkaragöz, aspir yağının faydalarını anlattı.
2
Aspir yağının faydaları
Aspir yağında bulunan yağ asitleri (linolenik ve linoleik asit), damar sertleşmesini önlemekte ve kolesterol düzeyini azaltmaktadır. Sonuç olarak bu yağ asitleri kalp hastalıkları riskini düşürmektedir.
Yapılan bir çalışmaya göre menopoz sonrası yüksek kan basıncı olan ve kilo vermek isteyen kadınların diyetlerine aspir yağı eklenmesinin, bel çevresinde meydana gelen yağlanmayı azaltmada etkili olduğu ve adinopektin üretimini %20 oranında artırdığı bulunmuştur.
Aspir yağı, vücutta yağ asidi ve kan glukozu üretimini düzenleyen bir protein olan, adinopektin üretimini de artırmaktadır.
İçerisindeki oleik asit nedeniyle lezzetlidir ve kızartma yağı olarak kullanılması da uygundur. Aspir yağı margarin üretimi ve salata soslarında da gittikçe yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
3
Aspir yağı, mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin düzeyini de artırarak, iştah kontrolünü sağlamakta ve bu sayede obezitenin önlenmesi ve tedavisi amacıyla da önerilmektedir.
Seratonin hormunundaki olumlu etkileri, aspir yağının depresyon ve strese karşı da kullanılabileceğini göstermektedir. American Journal of Clinical Nutrition dergisinin 2009 yılında yayımlanan bir sayısında yer alan bir çalışmada, aspir yağı eklemesinin, yağsız vücut kütlesi ve yağ kaybını artırdığı ve obezitenin tedavisinde etkilerinden bahsedilmiştir.
Derinin nemlendirilmesi, yaşlılık belirtilerinin geciktirilmesi, saçların hızlı uzaması, akne tedavisi, cilt renginin düzenlenmesi, saç dökülmesini önleme gibi olumlu etkileri de bulunmaktadır.
Bu kadar olumlu etkilerine rağmen aspir yağının kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan iyi kolesterol (HDL) miktarını azalttığı, kanamalara ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilmektedir. Hamilelik ve emziklilikte kullanımının etkileri çok iyi bilinmemekte olup daha çok çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
4
Aspir yağı nasıl kullanılır?
Aspir yağı kullanımının günlük 1-2 tatlı kaşığını aşmaması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Kübra Öztürk, konuyla ilgili şunları belirtti;
"Aspir yağının faydası ile zararı arasındaki ayırımında kullanılan doz çok önemlidir. Alerjik reaksiyonlar, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşmesi, ishal gibi yan etkilerin oluşmaması için günlük tüketimi 1-2 tatlı kaşığını geçmemelidir. Eğer aspir yağını faydasını görmek istiyorsanız mutlaka bir diyet ve egzersiz programına destek olarak kullanmanız gerekmektedir."