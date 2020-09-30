Asma tavan modelleri - Salon, banyo, oturma ve yemek odası için modern asma tavan modelleri (2020)

Salon için asma tavan modeli Genellikle salonlarda alçı tavanlar, bu yıl da en çok tercih edilen olma özelliğini koruyor. Minimal açık renk tonlarındaki bir salon dekorasyonu, beyaz ya da başka bir açık renk tonlarındaki alçı tavan tasarımlarıyla tamamlanabilir. Bu tarz bir salon için isterseniz ışıklandırma sistemi ile donatılmış asma tavan modellerini de tercih edebilirsiniz.