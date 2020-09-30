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Hürriyet
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Dekorasyon
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 11:39 | 

Asma tavan modelleri - Salon, banyo, oturma ve yemek odası için modern asma tavan modelleri (2020)

Asma tavan modelleri evimizin salon, oturma odası, koridor, mutfak ve banyo gibi farklı alanlarında tercih edilen en şık dekorasyon detaylarından biridir. Modern asma tavan sayesinde en klasik ve sıradan bir oda bile oldukça farklı görünebilir. Asma tavanlar, kullanılan malzemelerin çeşitlenmesiyle birlikte artık her evde kullanılır hale geldi. Şimdilerde ev dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyen herkes için her tarza uygun bir model bulmak mümkün. Klasik asma tavan modelleri alçı malzemelerinden çok, tavan üzerine yapılan yeni bir katmandan oluşuyor. Bu yeni zemin üzerine istenilen tarzda aydınlatma sistemine yer verilebilir. Mutfak ve banyolarda daha çok led ışıklandırmalar tercih edilirken, salon ve yatak odalarında ağırlıklı olarak alçı asma tavanlar kullanılıyor. En güzel asma tavan modelleri ve kullanım alanlarını galerimizde bulabilirsiniz.

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1Salon için asma tavan modeli
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Salon için asma tavan modeli

Genellikle salonlarda alçı tavanlar, bu yıl da en çok tercih edilen olma özelliğini koruyor. Minimal açık renk tonlarındaki bir salon dekorasyonu, beyaz ya da başka bir açık renk tonlarındaki alçı tavan tasarımlarıyla tamamlanabilir. Bu tarz bir salon için isterseniz ışıklandırma sistemi ile donatılmış asma tavan modellerini de tercih edebilirsiniz.

2Oturma odası için asma tavan modeli
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Oturma odası için asma tavan modeli

Alçı tavanlar oturma odasında da tercih edilirken, ikinci ve kullanışlı bir seçenek olarak led aydınlatmalar ev dekorasyonunuza modern bir dokunuş sağlıyor. Ayrıca duvarlara uygulanan niş detaylarıyla bütünlük sağlayan modern asma tavanlar, şık bir stilin bütünleyici bir parçası haline geliyor.

3Yatak odası için asma tavan modeli
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Yatak odası için asma tavan modeli

Yatak odalarında ağırlıklı olarak ahşap ve alçı asma tavan modelleri kullanılır. Diğer malzemelere rastlamak çok mümkün değildir. Yaydığı olumlu enerji ile de yatak odası asma tavan modeli olarak çoğunlukla karşımıza çıkan ahşap tavanlar, doğal ve sağlıklı olması sebebiyle de sıklıkla kullanılmaya devam ediyor.

4Yemek odası için asma tavan modeli
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Yemek odası için asma tavan modeli

Yemek odalarında da alçı malzemeleri ve led aydınlatmalar çoğunlukla karşımıza çıkarken, son zamanlarda popülaritesi artmaya devam eden çelik malzemeli tavanlar da tercih ediliyor. Ağır ve şık yemek masalarıyla bütünleşen bu modeller, oldukça ihtişamlı bir dekorasyon tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor.

5Banyo için asma tavan modeli
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Banyo için asma tavan modeli

Yine banyolarda da çoğunlukla led aydınlatmalar tercih edilirken, ahşap tavan banyolar yeni sezonda en çok kullanılanlar arasında yerini almaya hazırlanıyor.

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