Aşırı sıcaklarda kalbinize iyi bakın! Bu havalar kalbin yükünü artırıyor, kalp yetmezliği ve tansiyon sorunlarını tetikliyor

KALBİN ÇALIŞMA TEMPOSUNU İKİ KATINA ÇIKARTIYOR
Yaz aylarında artan sıcaklıklar, kalp ve damar hastaları için hayati riskler taşıyor. Prof. Dr. Cengiz Köksal, yaz sıcaklarının kalbin çalışma temposunu iki katına çıkardığını belirterek, kalp hastaları için önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Köksal, “Vücudun serinlemesi için damarlar genişliyor, terleme artıyor ve buna bağlı olarak vücutta ciddi su ve mineral kaybı oluşuyor.
Bu durum, kalp hastalarında tansiyon düşüklüğüne ve kalbin aşırı çalışmasına neden olabiliyor” dedi.