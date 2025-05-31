×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Aşırı sıcaklarda kalbinize iyi bakın! Bu havalar kalbin yükünü artırıyor, kalp yetmezliği ve tansiyon sorunlarını tetikliyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kalp Sağlığı#Sıcaklarda Kalp Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 09:03

Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte kalp hastaları için ciddi riskler de artıyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Aşırı sıcaklar kalbin yükünü artırıyor, kalp yetmezliği ve tansiyon sorunlarını tetikleyebiliyor. Kalp hastalarının sıvı tüketimine ve güneşten korunmaya özen göstermesi gerekiyor.” dedi.