Aşırı sıcaklarda kalbinize iyi bakın! Bu havalar kalbin yükünü artırıyor, kalp yetmezliği ve tansiyon sorunlarını tetikliyor

YAZ AYLARINDA RİSK ARTIYOR

Yazın kalbin normalden daha fazla çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Köksal, “Vücudun serin kalabilmesi için damarlar genişliyor ve terleme artıyor. Bu süreçte çok fazla su ve mineral kaybı yaşanıyor. Kalp ise tansiyon düşüklüğünü telafi etmek için daha yoğun çalışıyor” dedi.

Özellikle kalp hastalığı tanısı konmuş kişiler, kalp ameliyatı geçirenler, stent takılan hastalar ve 70 yaş üzeri bireylerin bu dönemde ciddi risk altında olduğunu ifade etti.