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Aşırı sıcaklar kapıda! Bu durumu hafife almayın, ilk müdahale çok kritik

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#Sağlık#Sıcak Hava Dalgası#Sıcak Bitkinliği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 09:18

Türkiye, ağustosun ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin artacağı uyarısında bulunuyor. Peki nasıl önlemler alınabilir?