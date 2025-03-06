'Aşırı baharat tüketimi ramazanda mide sorunlarına yol açabilir'

‘RAMAZAN’DA SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ’
İftar ve sahurda sindirim sistemini yormadan dengeli ve sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğine değinen Örmeci, ‘İftar ve sahurda hızlı yemek, mideyi zorlar. Yavaşça yemek, sindirimi kolaylaştırır. İftarda önce su içmek, sonra hafif bir çorba ile başlamak sindirim sistemini hazırlayacaktır. İftar ile sahur arasında 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Su, sindirim sürecini düzenler ve vücudun susuz kalmasını engeller. İftarda ve sahurda, karbonhidrat, protein, yağ ve lif dengesine dikkat edilmelidir. İftar öğününde et, sebze, tam buğday ekmeği ve yoğurt gibi gıdalar dengeli bir öğün oluşturur. Tam tahıllı ekmek, yulaf, baklagiller gibi gıdalar, uzun süre tok tutar ve sindirimi yavaşlatır’ ifadelerini kullandı.