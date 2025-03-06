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'Aşırı baharat tüketimi ramazanda mide sorunlarına yol açabilir'

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 10:56

Ramazan ayında bazı besinlerin, özellikle uzun açlık süresinin ardından mideyi zorlayabileceğini ve mide sorunlarına yol açabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çifcibaşı Örmeci, ‘Baharatlar, mide asidini artırabilir ve mide yanması gibi sorunlara yol açabilir. Portakal, domates gibi asidik gıdalar, özellikle mide asidini artırarak reflü gibi sorunlara yol açabilir. Şekerli tatlılar kan şekerini hızlıca yükseltip ardından düşmesine sebep olur, bu da halsizlik ve yorgunluk yaratabilir’ dedi.