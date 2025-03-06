'Aşırı baharat tüketimi ramazanda mide sorunlarına yol açabilir'

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çifcibaşı Örmeci, ramazan ayında mide ve bağırsak hastalıklarından korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Oruç tutmanın hem manevi hem de fiziksel olarak önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Örmeci, ‘Ancak uzun süreli açlık ve susuzluk, özellikle mide ve bağırsak sağlığını etkileyebilir. Oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek, bu süreci daha rahat ve sağlıklı geçirmeyi sağlar. Dengeli bir şekilde beslenmek, vücudun ihtiyacı olan besinleri almak ve mideyi yormadan sağlıklı bir şekilde oruç tutmak için büyük önem taşır’ diye konuştu.