Artan sıcaklarda sessizce değişen bir şey var: İki haftadan fazla arttı! Bu ne anlama geliyor, sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Antalya’dan Hatay’a uzanan kıyı şeridi ise maksimum stres süresindeki artış ile öne çıkıyor. Türkiye’nin güneydoğusu da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz havzası, her üç metrik için de kritik bölgeler arasında.

Bu bölgelerin ortak özelliği; yoğun nüfus, tarımsal üretim ve turizm faaliyetlerinin bir arada bulunması. Dolayısıyla sıcak stresinin uzaması hem sağlık hem de ekonomik açıdan ciddi riskler oluşturuyor.