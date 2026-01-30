Artan sıcaklarda sessizce değişen bir şey var: İki haftadan fazla arttı! Bu ne anlama geliyor, sağlığımızı nasıl etkiliyor?

KESİNTİSİZ YAZ SICAKLARI 2 HAFTADAN FAZLA ARTTI
Uydu verilerinin kullanıldığı çalışma kapsamında, 1950-2024 yıllarının Mayıs-Eylül ayları arasında Akdeniz Havzası’nda sıcak stresinin süresindeki değişiklikler incelendi. Sonuçlar, bu sürenin belirgin şekilde arttığını gösteriyor.
Çalışma, günlük sıcak stres süresinin her 10 yılda yaklaşık 6 dakika arttığını ve günlük stres süresinin yaklaşık bir saat uzadığını ortaya koyuyor. Ne var ki bu artış, en sıcak günlerde çok daha dramatik gerçekleşiyor: En sıcak günlerdeki maksimum stres süresi, 1950’lere kıyasla yaklaşık 2 saat 15 dakika daha uzun sürüyor.