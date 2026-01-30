×
Artan sıcaklarda sessizce değişen bir şey var: İki haftadan fazla arttı! Bu ne anlama geliyor, sağlığımızı nasıl etkiliyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Hava Durumu#Akdeniz Sıcaklıkları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 12:37

Artan sıcaklıkların asıl tehlikesi sandığımızdan daha tehlikeli olabilir. Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı’nın üstlendiği yeni bir çalışma, sıcaklara bakışımızı kökten sorgulatıyor. “Kaç derece?” sorusu tek başına neden artık yeterli değil? Cevabı, sağlığımızı yakından ilgilendiren ama pek konuşulmayan bir ayrıntıda gizli.