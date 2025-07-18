Arkadaşları ona balina diyordu… 103 kilodan 52 kiloya düştü! Hem de hiçbir maliyeti olmayan ve evde uyguladığı yöntemlerle

Okulda arkadaşlarının ona hep güldüklerini, hiç kimsenin onu çekici bulduğunu hissetmediğini, herkesten daha iri olduğu için insanların sınıfta ona sataştıklarını ve birçok erkeğin sadece çekici buldukları kızlara saygı duyduklarını söyleyen Jessica, kilo verdikten sonra sosyal hayatındaki değişimi şu sözlerle anlattı:

“Şimdi eski sınıf arkadaşlarım beni Instagram'da takip ediyor, bu biraz garip ama biraz da korkutucu çünkü daha önce bana hiç dikkat etmemişlerdi.

Benimle iletişim kurmaya çalışan erkekler oluyor ve ben de ‘'Hayır, daha önceden bana ne yaptığını hala hatırlıyorum’ diyorum. Üniversiteden önce hiç erkeklerin ilgisini çekmemiştim. Uzun süreli bir ilişkim olmadı ama çok kariyer odaklıyım, bu yüzden buna öncelik veriyorum.