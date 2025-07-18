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Arkadaşları ona balina diyordu… 103 kilodan 52 kiloya düştü! Hem de hiçbir maliyeti olmayan ve evde uyguladığı yöntemlerle

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#Diyet#Kilo#Kilı Verme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 13:02

Okuldaki zorbalar tarafından 'balina' olarak damgalanan 105 kilo olan bir hukuk öğrencisi, evde uyguladığı basit yöntemlerle vücut ağırlığının yarısını kaybetti ve 46 bedenden 38 bedene düştü.