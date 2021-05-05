Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması durumunda yapılması gerekenler

Arı sokması belirtileri nelerdir? Arı sokması sonrası kişilerde genellikle bölgesel tepkiler meydana gelir. Bunlar sokulan bölgede görülen şişlik, ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıktır. Ağrı birkaç saat şiddetli olarak kendini hissettirse de daha sonra genellikle kaybolur. Şişliğin geçmesi de bir iki günü alabilir.



Fakat her arı sokması aynı boyutta ve şiddette olmayabilir. Arı sokması ciddi reaksiyonlara hatta hayati tehlikeye bile neden olabilir.



Alerjik bünyelerde, arı sokmalarına karşı acil müdahale etmek gerekebilir. Bu durumda, kişinin vücudunda farklı farklı yerlerde kızarıklıklar, şişlikler ve döküntüler ortaya çıkar. Kişinin vücudunda alerjik bir reaksiyon gösteren sokma; ayrıca mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç bozuklukları, dilde şişmeler, nefes almada zorluk gibi ağır belirtilerle de kendini gösterir. Kan basıncında meydana gelen azalmayla da beraber kişi şok etkisine girer. Bu belirtiler durumun çok acil olduğunu gösterir.