Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması durumunda yapılması gerekenler
Yaz aylarında arı sokması durumuyla sık sık karşılaşılabiliyor. Bu durum herkeste farklı etkiler gösterebilir. Arı sokması sonrası, deri üzerinde ağrı, şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi etkiler görülebilir. Peki arı sokmasına ne iyi gelir? İşte arı sokması durumunda yapılması gerekenler...
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Arı sokması vakalarında meydana gelen reaksiyonların, arının iğnesiyle vücuda geçen kimyasalın yapısına ve kişinin bağışıklığına göre farklılık gösterebileceğini belirten Dr. Barış Mutluer, arı sokması durumunda neler yapılabileceğiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Arı sokması belirtileri nelerdir?
Arı sokması sonrası kişilerde genellikle bölgesel tepkiler meydana gelir. Bunlar sokulan bölgede görülen şişlik, ağrı, kızarıklık, kaşıntı ve kabarıklıktır. Ağrı birkaç saat şiddetli olarak kendini hissettirse de daha sonra genellikle kaybolur. Şişliğin geçmesi de bir iki günü alabilir.
Fakat her arı sokması aynı boyutta ve şiddette olmayabilir. Arı sokması ciddi reaksiyonlara hatta hayati tehlikeye bile neden olabilir.
Alerjik bünyelerde, arı sokmalarına karşı acil müdahale etmek gerekebilir. Bu durumda, kişinin vücudunda farklı farklı yerlerde kızarıklıklar, şişlikler ve döküntüler ortaya çıkar. Kişinin vücudunda alerjik bir reaksiyon gösteren sokma; ayrıca mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç bozuklukları, dilde şişmeler, nefes almada zorluk gibi ağır belirtilerle de kendini gösterir. Kan basıncında meydana gelen azalmayla da beraber kişi şok etkisine girer. Bu belirtiler durumun çok acil olduğunu gösterir.
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Arı sokması durumunda yapılması gerekenler
Arı sokması durumunda öncelikle arının iğnesi bir an önce bir cımbız yardımıyla bölgeden çıkartılmalıdır. Yara bol su ve sabunla yıkanarak, enfeksiyon riski azaltılmaya çalışılmalıdır. Ayrıca sokma bölgesine buz uygulaması zehrin dağılımını ve vücudun vereceği alerjik reaksiyonun şiddetini de azaltabilir. Ancak alerjik kişilerde yaşanan arı sokmalarında, zaman kaybetmeden kişinin acil servise ulaştırılması hayati önem taşır.
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Arı sokmasına karşı nelere dikkat edilmeli?
Dikkat çekici pastel renkler ve çiçekli giysiler giyilmemeli.
Çiçek kokulu parfüm, şampuan, losyon, deodorant ve kozmetik malzemeleri daha az tercih edilmeli.
Şekerli içeceklerin ve yiyeceklerin ağzı sıkıca kapatılmalı ve yenilip içilirken dikkat edilmeli.
Özellikle çocukların üzerlerine arı konduğu zaman hareketsiz kalmaya ve heyecana kapılmamalarını sağlamaya dikkat edilmeli.