Argan yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Argan yağının saça ve cilde faydaları

Argan Yağının Yan etkileri ve Riskleri Argan yağı çoğu insanın kullanması için genellikle güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, bazı kişiler, kullanımının bir sonucu olarak küçük yan etkiler yaşayabilir.



Topikal olarak kullanıldığında argan yağı cildi tahriş edebilir. Bu, kızarıklıklara veya sivilcelerin oluşmasına neden olabilir. Bu, ağaç fıstığı alerjisi olanlarda daha yaygın bir reaksiyon olabilir. Argan yağı çekirdekli bir meyveden gelse de, bu tür alerjileri olanları ağırlaştırabilir. Bundan kaçınmak için, cildinizi tahriş etmeyeceğinden emin olmak için argan yağını küçük, kolayca gizlenebilen bir cilt parçası üzerinde test etmelisiniz.



Argan yağı ağızdan alındığında mide bulantısı , gaz veya ishal gibi sindirim bozukluklarına neden olabilir . Ayrıca iştah kaybına veya şişkinliğe neden olabilir ve bazı kişilerde kızarıklık veya akne gibi cilt reaksiyonları görülebilir.



Çok nadir durumlarda, insanlar argan yağı oral takviyesine karşı daha ciddi yan etkiler yaşayabilir. Bunlar arasında kafa karışıklığı, uyumakta zorluk, genel halsizlik, aşırı heyecan, depresyon ve ajitasyon yer alır. Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, argan yağı almayı hemen bırakın.