Argan yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Argan yağının saça ve cilde faydaları
Argan yağı, Fas'a özgü argan ağaçlarında yetişen çekirdeklerden yapılır. En sık olarak, çeşitli sağlık yararları sağlamak için doğrudan topikal olarak (doğrudan cilde) uygulanabilen veya yutulabilen saf yağ olarak satılır. Ağızdan alınacak ek kapsül formunda gelir. Aynı zamanda şampuanlar, sabunlar ve saç kremleri gibi bir dizi kozmetik ürüne de karıştırılır. Peki cilde ve saça faydalarının yanında argan yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? İşte, argan yağıyla ilgili tüm merak edilenler…
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Argan yağı geleneksel olarak cilt, saç ve tırnakların sağlığını iyileştirmek için hem topikal hem de ağız yoluyla kullanılır. Cilt sağlığını artırmak için güçlü bir kombinasyon oluşturan bir dizi farklı faydalı özellik ve vitamin içerir. İşte, argan yağının faydaları…
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Argan yağının cilde faydaları nelerdir?
Doğal yağlar arasında en çok kullanılanlardan olan argan yağının, vücuttaki çatlaklar ve dersi hastalıklarının yanında iyi bir güneş koruyucu olmasına kadar pek çok etkisi bulunuyor. İşte argan yağının faydalarından bazıları;
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Güneş hasarından korur
Faslı kadınlar, cildini güneşin zararlarından korumak için uzun yıllardan beri argan yağı kullanırlar. Yapılan çalışmalara göre, argan yağındaki antioksidan aktivitenin, cildin güneşin neden olduğu serbest radikal hasarına karşı korunmasına yardımcı olduğunu buldu. Bu, sonuç olarak yanıkları ve hiperpigmentasyonu önledi. Uzun vadede bu, melanom dahil cilt kanseri gelişiminin önlenmesine bile yardımcı olabilir .
Bu faydalar için argan yağı takviyelerini ağızdan alabilir veya yağı topikal olarak cildinize uygulayabilirsiniz.
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Cildi nemlendirir
Argan yağı belki de en yaygın olarak nemlendirici olarak kullanılır. Bu nedenle genellikle losyonlarda, sabunlarda ve saç kremlerinde bulunur. Nemlendirici bir etki için topikal olarak uygulanabilir veya günlük takviyelerle ağızdan alınabilir. Bu büyük ölçüde, ciltte su tutulmasını iyileştirmeye yardımcı olabilecek yağda çözünen bir antioksidan olan E vitamini bolluğu sayesindedir .
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Cildi tedavi eder
Argan yağı, antioksidan ve antienflamatuar özellikler de dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirici özellik içerir. Her ikisi de sedef hastalığı ve rozasea gibi bir dizi farklı inflamatuar cilt durumunun semptomlarını azaltmaya yardımcı olur .
En iyi sonuçlar için saf argan yağını doğrudan sedef hastalığından etkilenen cilt bölgelerine uygulayın. Rosacea en iyi oral takviyeler alarak tedavi edilebilir.
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Akneyi tedavi eder
Hormonal akne genellikle hormonların neden olduğu aşırı sebumun sonucudur. Argan yağı, ciltteki sebum miktarını etkili bir şekilde düzenleyebilen anti-sebum etkilerine sahiptir . Bu, birkaç farklı akne türünü tedavi etmeye ve daha pürüzsüz, daha sakin bir cilt sağlamaya yardımcı olabilir .
Argan yağı veya argan yağı içeren yüz kremlerini günde en az iki kez doğrudan cildinize uygulayın. Dört hafta sonra sonuçları görmeye başlamalısınız.
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Cilt enfeksiyonlarını iyileştirir
Argan yağının geleneksel kullanımlarından biri cilt enfeksiyonlarını tedavi etmektir. Argan yağı hem antibakteriyel hem de mantar öldürücü özelliklere sahiptir. Bu, ona hem bakteriyel hem de fungal cilt enfeksiyonlarını tedavi etme ve önleme yeteneği verir. Etkilenen bölgeye günde en az iki kez topikal olarak argan yağı uygulayın.
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Yaraları iyileştirir
Antioksidanlar açıkça güçlü bir kuvvettir. Argan yağında bulunan güçlü antioksidanlar ve E vitamini kombinasyonu, yaraların ve kesiklerin daha hızlı iyikelmesine yardımcı olur.
Atopik dermatit , kaşıntılı, kırmızı deri gibi semptomları olan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Araştırmalar, argan yağının etkilenen bölgeye topikal olarak uygulanmasının semptomların tedavisine yardımcı olabileceğini bulmuştur. Argan yağında bulunan E vitamini ve doğal inflamatuar özellikler, bu yatıştırıcı etkiye yol açabilir. Argan yağında bol miktarda bulunan plasebo veya E vitamini ile dermatit hastalarını tedavi etti. Araştırmacılar, E vitamini alan katılımcıların semptomlarda önemli bir azalma gördüğünü buldu.
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Çatlakları önler ve azaltır
Çatlaklar hamilelik sırasında özellikle yaygındır. Argan yağı içeriği sayesinde cilt elastikiyetini iyileştirir. Bu durum, çatlakları erkenden önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olur.
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Argan Yağı Nasıl Kullanılır?
Yüz için; argan yağı veya argan yağı içeren yüz kremlerini günde en az iki kez doğrudan cildinize uygulayın. Dört hafta sonra sonuçları görmeye başlamalısınız.
Vücut için; argan yağını günde en az iki kez doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın. En iyi sonuçlar için çatlakların azaldığını fark edene kadar kullanmaya devam edin.
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Argan Yağının Yan etkileri ve Riskleri
Argan yağı çoğu insanın kullanması için genellikle güvenli kabul edilir. Bununla birlikte, bazı kişiler, kullanımının bir sonucu olarak küçük yan etkiler yaşayabilir.
Topikal olarak kullanıldığında argan yağı cildi tahriş edebilir. Bu, kızarıklıklara veya sivilcelerin oluşmasına neden olabilir. Bu, ağaç fıstığı alerjisi olanlarda daha yaygın bir reaksiyon olabilir. Argan yağı çekirdekli bir meyveden gelse de, bu tür alerjileri olanları ağırlaştırabilir. Bundan kaçınmak için, cildinizi tahriş etmeyeceğinden emin olmak için argan yağını küçük, kolayca gizlenebilen bir cilt parçası üzerinde test etmelisiniz.
Argan yağı ağızdan alındığında mide bulantısı , gaz veya ishal gibi sindirim bozukluklarına neden olabilir . Ayrıca iştah kaybına veya şişkinliğe neden olabilir ve bazı kişilerde kızarıklık veya akne gibi cilt reaksiyonları görülebilir.
Çok nadir durumlarda, insanlar argan yağı oral takviyesine karşı daha ciddi yan etkiler yaşayabilir. Bunlar arasında kafa karışıklığı, uyumakta zorluk, genel halsizlik, aşırı heyecan, depresyon ve ajitasyon yer alır. Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, argan yağı almayı hemen bırakın.