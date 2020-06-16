Ardıç yağının faydaları saymakla bitmiyor

Solunum yolu enfeksiyonları, mesane ve idrar yolu enfeksiyonları, cilt hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde ardıç yağının etkisinin yüksek olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, “Kısacası sinüzitten romatizmal hastalıklara, vücuttan toksik maddelerin ve ödemin atılmasından regl sancısı ve öksürüğün azalmasına kadar sayısız alanda ardıç yağının faydalarından yararlanabiliriz. Elbette çocuklar ve 70 yaşın üstündekiler ile alerjik rahatsızlığı olanların doktor bilgisi dışında hiçbir bitkisel ürünü kullanmaması gerekir” diye konuştu.