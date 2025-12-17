×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

Araştırmayla ortaya çıktı: Cilt bakımında devrim! Her gün bu meyveyi yemek yeterli

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Cilt Bakımı#Kivi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 13:33

Güzel bir cilt sadece kozmetik ürünlerle değil, doğru beslenmeyle de şekillenir. Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden araştırmacılar, cildin genç ve sağlıklı görünmesinde nelerin kritik bir rol oynadığını tek tek açıkladı…