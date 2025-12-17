Araştırmayla ortaya çıktı: Cilt bakımında devrim! Her gün bu meyveyi yemek yeterli

CİLDİN GENÇLİĞİNİ VE PARLAKLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER
Günde iki kivi veya eşdeğer C vitamini içeren besinler tüketin.
Turunçgiller, çilek, dolmalık biber, brokoli gibi diğer C vitamini kaynaklarını ihmal etmeyin.
C vitamininin cilt bakım ürünlerinden ziyade beslenme yoluyla alınmasının daha etkili olduğunu unutmayın.
Düzenli tüketimle kolajen üretimini artırabilir, cilt yenilenmesini destekleyebilir ve cildin doğal parlaklığını koruyabilirsiniz.
New York Post’un “You can boost collagen in your skin with this vitamin — and by eating 2 small fruits a day” başlıklı haberinden derlenmiştir.