Araştırmayla ortaya çıktı: Cilt bakımında devrim! Her gün bu meyveyi yemek yeterli

Araştırmanın baş yazarı Profesör Margreet Vissers, “Plazmadaki C vitamini seviyeleri ile ciltteki seviyeler arasındaki yakın ilişki bizi şaşırttı. Bu, incelediğimiz diğer organlara göre çok daha belirgindi” dedi. Vissers, kan dolaşımındaki C vitamininin cildin tüm katmanlarına nüfuz ettiğini ve cilt fonksiyonlarının iyileşmesiyle ilişkili olduğunu vurguladı.