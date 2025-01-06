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Araştırmayla doğrulandı: Her gün bu saatlerde egzersiz yapmak kanser riskini azaltıyor!

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#Sağlık#Egzersiz#Bağırsak Kanseri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:19

Uzmanlar, egzersiz yapmak için en uygun zamanın ne olduğu konusunda uzun süredir tartışmalara devam ediyordu. Yeni bir araştırma ise kanserin önlenmesinde ‘kritik rol’ oynayabilecek iki ideal aralığını belirledi.