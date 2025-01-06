Araştırmayla doğrulandı: Her gün bu saatlerde egzersiz yapmak kanser riskini azaltıyor!

1990'LARDAN BU YANA 50 YAŞ ALTI YETİŞKİNLER ARASINDA KANSER VAKALARI ARTIYOR

Kolorektal kanser genellikle yaşlı bireylerle ilişkilendirilse de 1990’lardan bu yana 50 yaş altı yetişkinler arasında oranların artış gösterdiği gözlemleniyor. Bu duruma örnek olarak, geçen hafta kolorektal kanser teşhisi alan 47 yaşındaki aktör James Van Der Beek de verilebilir.

Günün farklı saatlerinde egzersiz yapmak, vücudu çeşitli şekillerde etkileyebilir. Vücuttaki hücreler ve biyolojik süreçler, 24 saatlik döngüye yakın çalışan doğal vücut saati olan sirkadiyen ritimlere güvenir.

