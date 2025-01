GÜNDE KAÇ PORSİYON MEYVE VE SEBZE TÜKETİLMELİ?

Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir yaşam için günde dört ila beş porsiyon meyve ve sebze tüketimini öneriyor. Bu bulgular, meyve tüketiminin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor ve dengeli bir diyetin önemini vurguluyor.



New York Post'un 'Does an apple a day really keep the doctor away? Scientists discover how much fruit to eat to lower your risk of death' başlıklı haberinden derlenmiştir.