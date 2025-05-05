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Araştırmalarla kanıtlandı: Eski sevgiliyi unutmak ne kadar sürüyor?

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#Sağlık#Yaşam#Eski Sevgili
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 09:16

Araştırmacılar bireylerin eski bir partnere olan bağlılıklarından tamamen vazgeçmelerinin ne kadar sürdüğünü belirledi. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı...