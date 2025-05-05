Araştırmalarla kanıtlandı: Eski sevgiliyi unutmak ne kadar sürüyor?

Ayrılık sonrası yaşanan yas, birçok yönden Kübler-Ross'un yasın beş aşaması modelini yansıtıyor:

İnkâr: İlişkinin aniden bittiğinin doğru olduğuna inanmayı reddetmek. "Bunun olmasına imkân yok" ya da "Hayır, bunu bana yapmaz" gibi ifadeler bu durumda sıkça dile getirilir.

Öfke: Acı, suçlamaya dönüşebilir. Size nasıl davrandıklarına, nasıl bu kadar çabuk hayatlarına devam ettiklerine veya zamanlamanın ne kadar adaletsiz olduğuna öfkelenebilirsiniz. Bu öfke bir kontrol hissi verse de aslında yarayı iyileştirmez.

Pazarlık: Konuşmaları ve durumları tekrar tekrar zihninizde canlandırıp, işleri kurtarmak için ne söyleyebileceğinizi veya yapabileceğinizi hayal edersiniz. Bu umutsuz "keşke" aşamasıdır; keşke daha iyi, daha dikkatli, daha az endişeli olsaydınız.

Depresyon: Gerçekliğin ağırlığı üzerinize çökebilir. İçinize kapanarak sürekli düşünebilir ve bir zamanlar birlikte keyif aldığınız şeylere olan ilginizi kaybetmeye başlarsınız. Kaybın ağırlığını hissettiğiniz ve umutsuzluğa kapıldığınız yer burasıdır.

Kabullenme: Sonunda, ilişkinin sona ermesini kabullenmeye başlarsınız. Hala üzüntü hissedebilirsiniz, ancak keskin acı yavaş yavaş azalacaktır. Onsuz bir geleceği görmeye başlarsınız ve hatta belki de bunu memnuniyetle karşılarsınız.