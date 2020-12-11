Araştırmalarla kanıtlandı! Beynin dostu ve düşmanı besinler...

Peki beyin için zararlı olan besinler neler?



Şekerli yiyecekler Şeker ve şekerli besinlerin tüketilmesi nörolojik problemlere neden olabilir. Hafızayı zayıflatabilir ve öğrenme kabiliyetinizi azaltabilir. Bu nedenle beyin sağlığınızı korumak istiyorsanız şekeri beslenmenizden uzaklaştırmanızda fayda var.