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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 14:25 | 

Araştırmalarla kanıtlandı! Beynin dostu ve düşmanı besinler...

Yediğimiz besinler sadece doygunluğumuzu sağlamakla kalmayıp vücudumuzun ihtiyaçlarını da karşılıyor. Aynı zamanda besinlerden bazıları belirli görevleri de üstlenebiliyor. Bu görevlerden biri de beynin daha verimli çalışmasının sağlanması. Hangi besinler beyin için faydalı, hangileri zararlı? Diyetisyen Deniz Zünbülcan anlatıyor.

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İşte beyin sağlığı için faydalı ve zararlı yiyecekler...

2Balık
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Balık

Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar beyin gelişimi için önemli olan omega-3 yağ asidini içerdikleri için düzenli olarak tüketilmeleri çok önemlidir.

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Sinir iletiminin düzgün olabilmesi ve beyinde iltihaplanma riskinin en aza indirilmesinde de etkilidir.

4Ceviz
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Ceviz

İçeriğinde beyin sağlığı için önemli olan antioksidanlar, E vitamini, folat, omega-3 yağ asitlerini içerir.

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British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde daha başarılı olduğunu göstermiştir.

6Yumurta
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Yumurta

Beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri destekleyen kolin maddesini içerir. Kolin ayrıca yeni beyin hücresi üretiminde de fayda sağlamaktadır.

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Aynı zamanda yumurtada bulunan amino asitler zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de önemlidir.

8Kakao
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Kakao

İçerdiği flavanolların bilişsel hafızayı desteklediği çalışmalarla kanıtlanmıştır. Aynı zamanda bu flavanoller damar tıkanıklıklarını azaltmaya da yardımcıdır.

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Kakaoyu ham haliyle sütünüze ekleyebilir kuru meyvelerin içerisine koyarak yiyebilirsiniz. Eğer ki kakaoyu çikolatadan sağlayacağım diyenlerdenseniz minimum %70 kakaolu olanı tercih etmelisiniz.

10Badem
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Badem

E vitamininden zengindir. E vitamininin beyinde yaşlanmayla birlikte oluşabilecek gerilemeyi durdurduğu bilinmektedir. Beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

11Yaban mersini
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Yaban mersini

Yüksek oranda antioksidan madde içermektedir. Bu da beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlamaktadır.

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Aynı zamanda yapılan çalışmalar yaban mersininin sinir hücreleri ile etkileşime geçerek strese karşı beyni koruduğunu kanıtlamıştır.

13Peki beyin için zararlı olan besinler neler Şekerli yiyecekler
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Peki beyin için zararlı olan besinler neler?

Şekerli yiyecekler

Şeker ve şekerli besinlerin tüketilmesi nörolojik problemlere neden olabilir. Hafızayı zayıflatabilir ve öğrenme kabiliyetinizi azaltabilir. Bu nedenle beyin sağlığınızı korumak istiyorsanız şekeri beslenmenizden uzaklaştırmanızda fayda var.

14Kızarmış besinler ve fast food
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Kızarmış besinler ve fast food

Montreal Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre fast food ürünlerinin tüketilmesi beynin kimyasında olumsuz etkilere neden oluyor. Bu nedenle beslenme tarzınızda fast-food gıdaları olabildiğince azaltmalısınız.

15Yapay tatlandırıcılı besinler
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Yapay tatlandırıcılı besinler

Kişiler kilo kontrolünü sağlamak veya zayıflamak için tatlandırıcılara yönelebiliyor. Yapay tatlandırıcıları kalorisi olmasa da zararlarının olduğu unutulmamalıdır. Ve fazla miktarlarda kontrolsüzce tüketilmesinin beyin hasarına neden olduğu bilinmektedir.

16Çok tuzlu besinler
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Çok tuzlu besinler

Kalp sağlığı üzerine olumsuz etkileri bilinmesine rağmen beyin sağlığı üzerine etkilerini çoğu kişi bilmiyor ancak yapılan çalışmalar fazla tuzlu besinlerin tüketilmesinin de beyni olumsuz etkilediğini kanıtlamaktadır.

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Bu besinlerin bilişssel fonksiyonları etkilediği ve düşünme yeteneğini bozabildiği bilinmektedir.

Alkol de beyni olumsuz etkilemektedir. Zihinsel karışıklığa neden olmanın yanı sıra hafıza kısmını ve rahat düşünme yeteneğini olumsuz yönde etkiliyor.

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