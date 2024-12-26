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Araştırmalarla doğrulandı: Saçları uzatıyor, dökülmeyi önlüyor! Uzmanı nasıl kullanılması gerektiğini açıkladı…

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#Sağlık#Saç Dökülmesi#Saç Dökülmesine İyi Gelen Tarifler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 11:36

Güçlü bir bitki olan ‘ginseng’, saçın uzamasına ve onarılmasına yardımcı olabilir mi? Bilimsel araştırmalar bu soruya olumlu yanıt veriyor. Peki bu bitki, saç bakım rutinine nasıl eklenebilir? İşte detaylar…