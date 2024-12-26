Araştırmalarla doğrulandı: Saçları uzatıyor, dökülmeyi önlüyor! Uzmanı nasıl kullanılması gerektiğini açıkladı…

Ginseng ile zenginleştirilmiş yağlar ekstra nem sağlar. Ancak Dr. Sharma, saf ginseng yağı kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Bunun yerine, ginseng kökü özünü Hindistan cevizi veya jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak saç derinize masaj yapın. Eğer saçlarınız yağlanmaya meyilli ise, yıkamadan bir saat önce karışımı uygulayın. Bu, kan dolaşımını iyileştirir ve daha sağlıklı saç büyümesini destekler” dedi.



Yağ kullanmak istemeyenler için, haftada bir uygulanan besleyici bir saç maskesi, ginsengin faydalarını elde etmenin başka bir yolu olarak da yorumlanıyor. Dr. Sharma, “Ginseng tozunu zeytinyağı ile birleştirerek besleyici bir maske oluşturun. Saç derinize yaklaşık 20 dakika uygulayın ve ardından iyice durulayın” önerisinde bulundu.



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