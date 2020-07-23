Arap sabununun harikalar yarattığı 10 farklı kullanım alanı

TUVALET TEMİZLİĞİNDE Klozetinizi, lavobolarınızı Arap sabunu ile kimyasal temizlik malzemesi kullanmadan pırıl pırıl yapabilirsiniz. Sanki diğer kimyasallara göre çok etkili olmaz gibi bir ön yargı olsa da büyüklerimizin bir bildiği var. Bir kere deneyince nasıl temizlediğine kendiniz şahit olacaksınız.