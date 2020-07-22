Arap sabununun 10 farklı kullanım alanı

Arap sabunu ( yumuşak sabun) yüzyıllardır kullanılan doğal temizlik malzemelerinden bir tanesi.
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1
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Arap sabunu ( yumuşak sabun) yüzyıllardır kullanılan doğal temizlik malzemelerinden bir tanesi. Son yıllarda özellikle ev temizliğinde tekrar popüler olan Arap sabunu ile yapacağınız şeyler sadece yer silme ile sınırlı değil.
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Kimyasal içeren ve katkı maddesi olan temizlik ürünlerinden tamamen sıyrılmak ve sağlığa zarar vermeyen ürünleri kullanmak tüm aile bireyleri için en sağlıklı tercih olacaktır.
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Büyükannelerimizin evlerinden eksik etmediği Arap sabununun nerelerde kullanılabileceğini sizin için derledik. Bazılarını duyunca gerçekten şaşıracaksınız.
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BULAŞIKLARIN TEMİZLİĞİNDE
İster elde ister bulaşık makinenizde Arap sabununu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşıkların makineden nasıl bu kadar pırıl pırıl çıktığına inanamayacaksınız. Özellikle cam bardakları çok güzel parlatıyor. Bardaklarda koku yapmıyor ve kimyasal içermediği için gönül rahatlığı ile kullanılıyor.
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TUVALET TEMİZLİĞİNDE
Klozetinizi, lavobolarınızı Arap sabunu ile kimyasal temizlik malzemesi kullanmadan pırıl pırıl yapabilirsiniz. Sanki diğer kimyasallara göre çok etkili olmaz gibi bir ön yargı olsa da büyüklerimizin bir bildiği var. Bir kere deneyince nasıl temizlediğine kendiniz şahit olacaksınız.
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OCAK TEMİZLİĞİNDE
Biliyoruz temizlemesi çok zor ama kimyasal kullanmadan ocak ve fırın temizlemek için de Arap sabunu kullanabilirsiniz. Ocağınızın üzerine bir miktar sıcak su damlatın ve Arap sabunu ile temizleyin.
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HALI TEMİZLİĞİNDE
Halılarınızı Arap sabunu ile renklerini soldurmadan, yapısını bozmadan temizleyebilirsiniz. Üstelik halılarınızı Arap sabunu biraz da yumuşatacaktır.
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FIRIN TEMİZLİĞİNDE
Fırın için biraz daha uğraşmanız gerekiyor. Önce karbonatlı sirkeli karışımla fırınınızı silin. Bunu akşamdan yapın, sabah kalkınca da Arap sabunu ile temizleyin. Fırınınızın nasıl pırıl pırıl olduğuna inanamayacaksınız.
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BANYO TEMİZLİĞİNDE
Küvet, duşakabin, lavabo temizliğinde Arap sabunu çok etkilidir. Özellikle duşakabinde oluşan su ve kireç lekeleri için Arap sabununun temizliğinden çok memnun kalacaksınız.
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Ayrıca düş başlığı ve muslukları da çok güzel patlatıyor. Direkt üzerine koyup ovalayabilirsiniz ya da bir miktar sulandırıp beze koyarak a temizliğinizi yapabilirsiniz. Her türlü sonuçtan çok memnun kalacaksınız.
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AYNA TEMİZLİĞİNDE
Tıpkı lavabolar gibi aynaları da pırıl pırıl yapan Arap sabunu ile aynayı temizledikten sonra üstüne gazete kağıdıyla silin. Camdaki izler gidecek ve sonuçtan çok memnun kalacaksınız.
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PERDE TEMİZLİĞİNDE
Özellikle kalorifer isi nedeniyle fazlasıyla kirlenen ve grileşen tüllerinizi beyazlatmak için çok iyi bir alternatif. Perde temizliğinde makinenin içerisine az miktarda Arap sabunu koyarak makineye atılması halinde inanılmaz beyazlık ve parlaklık elde edilir.
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AHŞAP VE PARKE TEMİZLİĞİNDE
Ahşap parke laminantlarınızın temizliğinde kimyasal kullanımı ömürlerini kısaltır ve zamanla deforme eder. Bu nedenle ahşap eşyalarınızın ve parkelerinizin temizliğinde Arap sabununu tercih edebilirsiniz. Ahşapları çok güzel parlatır ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.
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SAÇ BAKIMI VE TEMİZLİĞİNDE
Saçlarının daha parlak ve yumuşak olmasını isteyen bazı kadınlar Arap sabununu kullansalar da biz yine de kullanımını önermiyoruz. Eğer kullanmak istiyorsanız tamamen doğal bir Arap sabunu olduğundan emin olmadan kullanmayın.