Antikor nedir, antikor testi nasıl yapılır?

Antikorlar, bağışıklık sisteminin tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olan proteinlerdir. Ayrıca vücudun ileride karşılaşacağı olası enfeksiyonları aynı tehditten korumasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle pandemi döneminde antikor ayrı bir önemi vardır. Peki antikor testi nasıl yapılır? İşte o çok merak edilen sorunun yanıtı…
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1
SARS-CoV-2 virüsüne bağlı enfeksiyonundan sonra ya da aşılamadan sonra vücudumuzda temel olarak iki antijenik yapıya karşı antikor gelişir. Bu antijenik yapılar Spike proteini ve N proteinidir. Spike proteini virüsün hücre içine girmesinde rol alırken, N proteini virüsün hücre duvarını oluşturmaktadır. Antikorlar bu proteinleri tanıyarak SARS-CoV-2 virüsü ile savaşırlar.
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Antikor Nedir?
COVID-19 hastalığının tanısında şu anda antikor testi ve PCR testi olmak üzere iki yöntem kullanılıyor. Tüm yabancı maddelerde olduğu gibi, virüs de vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimizle karşılaşır ve vücuttan yok edilmeye çalışılır. Vücudun bu mücadelesinde, virüse karşı üretilen “antikor” denilen proteinler çok önemli rol oynar. Antikor testi, virüse özgü vücutta yapılan bu antikorların tespit edildiği bir testtir. Antikorlar 1-3 hafta içinde saptanabilir düzeye ulaşabilirler.
Antikor, özetle kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Antikor testi kişinin hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için yapılır. Şimdi de günümüz pandemisinde en çok cevabı aranan sorulardan biri olan “Antikor testi nasıl yapılır? konusuna açıklık getirelim.
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Antikor Testi Nasıl Yapılır?
Antikor testinde en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip sonuçlar ELISA yöntemi ile çalışılan testlerden elde edilmektedir. Hızlı test olarak bilinen, parmak ucu kanı alınarak kişisel olarak da yapılabilen testlerde, yalancı pozitiflik ve negatiflik oranları yüksektir. Test için 5-10 ml kan yeterlidir. Test sonuçları ise 4 saat içinde belli olmaktadır.
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Antikor Ne Zaman Oluşur?
Virüse karşı oluşan antikorlar semptomların başlangıcından sonraki 3 ila 7. günden itibaren belirmeye başlarlar. N proteinine karşı antikorlar daha erken, genellikle birinci ayda azalmaya başlar. Spike proteinine karşı gelişen antikorların ise en az 1 yıl boyunca kanda saptanabileceği şu anki güncel bilgiler arasındadır. Aşılama sonrası antikor düzeyi takibi için en erken zaman, 2. Aşıdan 15 gün sonra, en ideal zaman ise 2. aşıdan 28 gün sonradır. Aşılamadan 6-8 ay sonra antikor seviyesinin devamlılığı kontrol edilebilir.