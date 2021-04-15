Antikor nedir, antikor testi nasıl yapılır?

Antikor Nedir? COVID-19 hastalığının tanısında şu anda antikor testi ve PCR testi olmak üzere iki yöntem kullanılıyor. Tüm yabancı maddelerde olduğu gibi, virüs de vücuda girdiğinde bağışıklık sistemimizle karşılaşır ve vücuttan yok edilmeye çalışılır. Vücudun bu mücadelesinde, virüse karşı üretilen “antikor” denilen proteinler çok önemli rol oynar. Antikor testi, virüse özgü vücutta yapılan bu antikorların tespit edildiği bir testtir. Antikorlar 1-3 hafta içinde saptanabilir düzeye ulaşabilirler.



Antikor, özetle kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Antikor testi kişinin hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için yapılır. Şimdi de günümüz pandemisinde en çok cevabı aranan sorulardan biri olan “Antikor testi nasıl yapılır? konusuna açıklık getirelim.