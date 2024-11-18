Antibiyotiklerin bozduğu bağırsakları hangi gıdalarla iyileştirebiliriz?

Antibiyotikler bağırsaklarınıza ne yapar?

Dr. Dong, antibiyotiklerin bağırsaklarınızdaki mikropları, orman yangınlarının bir ormandaki bitki ve hayvanları etkilemesine benzer şekilde etkilediğini söyledi. Arazi yeniden büyür ancak eski çeşitliliğine nazaran daha az çeşitlilikle. Bir yangından sonra yeniden çoğalan ilk bitkiler her yerde büyürler.

Dr. Dong, antibiyotik kullanımından sonra da bağırsaklarda aynı şeyin olduğunu, geri dönen ilk bakterilerin bağırsakları hızla ele geçiren hızlı büyüyenler olduğunu, bunun daha az çeşitli ve dolayısıyla daha az sağlıklı bir mikrobiyom oluşturduğunu ifade etti.