Antibiyotiklerin bozduğu bağırsakları hangi gıdalarla iyileştirebiliriz?

Probiyotik almalı mısınız?
On yıldan daha uzun bir süre önce yapılan araştırmalar, probiyotik takviyelerinin antibiyotiğin neden olduğu ishal ve kramp gibi bazı ani yan etkileri yatıştırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Dr. Kiela, bunun doktorların antibiyotiklerle birlikte probiyotik takviyeleri önermeye başlamasına neden olduğunu söyledi.
Ancak daha yeni ve daha sağlam araştırmalar, probiyotik takviyelerinin antibiyotik kullanımından sonra bağırsak mikrobiyomu için önemli bir faydası olmadığını gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar, bağırsak iyileşmesini yavaşlatabileceklerini dâhi öne sürüyor. Dr. Kiela, sınırlı sayıda mikrobiyal türün takviyeler yoluyla bağırsağa girdiğinde, yer ve besin için rekabet ettiklerini ve hatta kendi yararlı bağırsak bakterilerinizin yeniden büyümesini önleyen kimyasallar üretebileceklerini söyledi.
Dr. Kiela, sonuç olarak, probiyotik almanın muhtemelen kimseye zarar vermeyeceğini ancak bağırsak mikrobiyomunun tam olarak eskisi gibi olmasına yardımcı olmayacağını sözlerine ekledi.