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Antibiyotiklerin bozduğu bağırsakları hangi gıdalarla iyileştirebiliriz?

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#Sağlık#Antibiyortik#Bağırsak Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 08:27

Çeşitli sebeplerle antibiyotik kullanmak zorunda kalıyoruz ancak bu ilaçlar bağırsak mikrobiyomumuzda hasara yol açabilir. Antibiyotik kullanırken çoğumuz bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin öldüğünü düşünüp “Hasarı en aza indirmek için ne yapabilirim?” diye düşünüyoruz.