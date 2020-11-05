Anne sütü mucizesi… Emzirme bebeğin kendini güvende hissetmesini sağlıyor

İlk 6 ay anne sütü ile beslenme sağlanmalı Bebeğin hem ruh hem de vücut sağlığı için en uygun besin anne sütüdür. Eğer annenin sütü bebeğin gelişimi için yeterli ise ilk 6 ay anne sütünden başka bir gıdanın verilmesine gerek yoktur.