Anne babalara çocuklar için 'yaz' uyarısı

Tatile çıkmadan bir ilkyardım çantası hazırlayın Tatilde hem çocuğunuzun keyfinin kaçmaması hem de oluşabilecek her türlü kaza ya da hastalığa karşı önceden önlem alınmasında fayda vardır. Bunun için tatile özel bir ilkyardım çantası hazırlanabilir. Bu çantada özellikle şunlar olmalıdır:

- Güneş yanıklarından korumak için yüksek koruyucu faktör içeren bir güneş kremi.

- Ateşli bir hastalığa karşı parasetamol içeren bir ateş düşürücü şurup ve fitil.

- Böcek sinek sokmalarına karşı sinek kovucu solüsyon, antihistaminik.

- Mide–bağırsak enfeksiyonlarına karşı kusma giderici bir fitil.

- İshal durumunda koruyucu prebiyotik içeren bir toz veya damla.

- Bazı travmalarda bölgenin üzerine konulması için buz paketi.

- Açık ve kanamalı yaralarda doktora gidene kadar kullanılabilecek steril gazlı bez.