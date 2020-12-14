Anne babalar dikkat! Koronavirüs mü, kış hastalığı mı? Ayırt etmek için...

Koronavirüse yakalanma endişesi ile çocuğu doktora götürmemek ciddi sonuçlara yol açabilir Son dönemlerde Covid- 19 endişesi ile anne babaların çocuklarını hastaneye ve doktora götürmek istememeleri de ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde hastalık hızlı ilerleyebilir ve hastaneye yatış gerektiren klinik tablolar görülebilmektedir. İlk 5 yaşta febril konvüziyon riskinin yüksek olmasından dolayı, çocuğun evde ateşli tutulmamasında fayda vardır. Özellikle küçük bebeklerde enfeksiyonun bakteriemi ve sepsis adı verilen klinik duruma hızlı ilerleyebilmesinden dolayı, ateş üzerinde durulması ve yapılan muayene sonrasında gerekli testlerin yapılması gerekir. Solunum yolu enfeksiyonlarında ise küçük çocuklarda solunum yollarında oluşan ifrazat ile balgamın kolay atılamaması ve solunum yollarının erişkine göre oldukça küçük olmasından dolayı önemli bir risk ortaya çıkabilmektedir. Çocuk kolayca tıkanma yaşayabileceği için, oksijensiz kalma riskine karşı mutlaka muayene ile tetkiklerin sonrasında solunum yollarının açılması ve rahatlatılması çok hayatidir. Ayrıca bilindiği gibi tüm hastalıklarda hastalığın erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Bu nedenle çocukta ateş, öksürük, hırıltı, zor soluk alıp verme, halsizlik, baygınlık, beslenememe gibi belirtiler görüldüğünde hiç beklemeden doktora başvurulmasında fayda vardır.