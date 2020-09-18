Anne babalar dikkat! Gelişigüzel vitamin vermeyin, yoksa…

Hijyen ve maskenin önemini öğretin Ağız ve burun salgılarının bulaştığı ellerle başka kişilere veya eşyalara temas sonucunda Covid-19 da dahil olmak üzere tüm mikroplar kolayca bulaşıyor. Çocuklar da kirlenmiş ellerini, ağız veya buruna götürerek kolayca virüsleri alır. Bu nedenle yemek öncesi ve sonrasında, dışarıya çıktıktan sonra ellerin bol su ve sabunla en az 10-15 saniye yıkanması mümkünse her gün banyo yapılması sağlanmalı. Ayrıca Covid-19 enfeksiyonundan korunmada çok önemli bir koruyucu olan maskenin, kalabalık ve kapalı ortamlarda takılması son derece önemli. 2 yaş altı çocuklarda maskenin takılması solunum sıkıntısı yaratabileceği için önerilmiyor.