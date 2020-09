Anne babalar dikkat! Gelişigüzel vitamin vermeyin, yoksa…

Özellikle kış aylarında C vitamin deposu olan portakal, mandalina veya narı her gün mutlaka yedirin. Kalsiyum ve proteinden zengin süt, ev yapımı yoğurt, ayran ve kefir gibi bağışıklık sistemimizi güçlendiren probiyotikler, muz, kuşkonmaz gibi prebiyotikler temel besinler olmalı. Ceviz, badem ve fındık gibi E vitamini, çinko ve omega 3 yağ asitleri içeren ve bağışıklık sistemini güçlendiren kuruyemişleri eksik etmeyip, onların her gün bir avuç (2-3 ceviz, 5-10 badem, 5-8 tane kaju veya antep fıstığı, 8-10 fındık, 7-8 kuru üzüm, yaban mersini gibi) yemelerini sağlayın.