×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriÇocuk HaberleriÇocuk Sağlığı Haberleri

Anne babalar dikkat! Bu hastalıklar son günlerde çok sık görülüyor... İşte çocukları gözetleyen 5 yaz hastalığı

Güncelleme Tarihi:

#Çocukları Tehdit Eden Hastalıklar#El-Ayak-Ağız Hastalığı#İdrar Yolu Enfeksiyonları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 08:55

Yaz aylarında çocuklar tatilin de etkisiyle dışarıda daha fazla vakit geçirerek, hem hareket etme hem de stres atma imkanı buluyor. Ancak bu dönemde mevsimsel bazı hastalıkların görülme sıklığı da artıyor.