Anne adaylarına koronavirüsle ilgili 8 öneri

İlaçlar doktor önerisi ile kullanılmalı Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçların anne karnındaki bebeğe olan etkileri anne adaylarını endişelendirmektedir. Tedavide kullanılan ilaçların bir kısmı daha önce gebeler üzerinde kullanılan ve çoğunlukla kalıcı olumsuz etkisi saptanmamış ilaçlardır. Ancak Covid -19 tedavisinde yeni kullanılmaya başlanan bazı ilaçların etkisi ile ilgili zaman içinde sonuçlar elde edilmeye başlanacak olmakla birlikte, bu konuda çıkan az sayıda çalışmaya göre herhangi bir olumsuz etki saptanmadığı rapor edilmektedir. Her durumda bu ilaçların doktor tavsiyesi altında ve önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.