Andız pekmezi nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli? Andız pekmezinin faydaları
Andız pekmezi, yapımı zor ve zahmetli ama tam bir şifa kaynağı. Daha çok Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türünden elde ediliyor. Peki andız pekmezi nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli? İşte andız pekmezinin faydaları..
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Pekmez, kansızlık denildiğinde akla ilk gelen besinlerden. Ayrıca gripten öksürüğe kadar pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. Andız pekmezi de sağlık için yararlı olan pekmez çeşitlerinden biri. Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, andız pekmezinin faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Andız pekmezinin faydaları
-İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan özellik gösterir.
-Böylelikle vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.
-Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkiler içerir.
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-Öksürüğe ve bronşite iyi gelir.
-Tadı biraz acımsı olsa da şifa kaynağıdır.
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Andız pekmezi nasıl yapılır?
Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türüdür. Pekmez bu ağacın kozalaklarından elde edilir.
Andız pekmezi ne kadar tüketilmeli?
Çocuklar için sabah akşam bir tatlı kaşığı, yetişkinler için ise bir yemek kaşığı tüketilebilir. Arzu edilirse suya karıştırılarak da içilebilir.