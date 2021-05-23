Andız pekmezi nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli? Andız pekmezinin faydaları

Pekmez, kansızlık denildiğinde akla ilk gelen besinlerden. Ayrıca gripten öksürüğe kadar pek çok rahatsızlığa da iyi geliyor. Andız pekmezi de sağlık için yararlı olan pekmez çeşitlerinden biri. Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, andız pekmezinin faydalarını anlattı, nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.