Ananas suyu faydaları nelerdir? Ananas neye iyi gelir? İşte ananasın sağlığa yararları
Ananas, lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra sağlığımız için de çok faydalı. Vücudun ihtiyaç duyduğu bazı vitamin ve mineralleri içeriyor. Ayrıca harika bir manganez kaynağı. Peki ya ananas suyu faydaları nelerdir? Ananas neye iyi gelir? Ananas suyunun cilde faydaları nelerdir? İşte ananasın sağlığa yararları...
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Lifli bir meyve olan ananas, bağışıklık sistemini de destekliyor. Ananasın yanı sıra suyu da sağlık için yararlı. Diyetisyen Demet Sayar, ananasın faydalarını anlattı.
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Ananas ve ananas suyunun faydaları nelerdir?
Ananas suyu vücuttaki yağı etkili bir şekilde eritebilir. Dolayısıyla her gün yemekte ananas ya da ananas suyu tüketilebilir. Ancak yemeden önce ananası tuzlu suda yarım saat bekletmek gerekir.
Ananas, etin sindirilmesinde yardımcı olur. Ananasta bulunan protein mayası, yemeklerdeki proteinleri etkili bir şekilde çözümleyerek mide ve bağırsakları hareketlendirir.
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Ananasın içerdiği zengin B vitamini cildi etkili bir şekilde nemlendirir ve saçı da parlatır. Bunun yanı sıra ananas stresin giderilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de yardımcı olur.
Ananas kan dolaşımını hızlandırarak hem tansiyonu hem de kandaki yağ oranını düşürmede etkilidir. Ayrıca, vücutta yağ birikimini de önler.
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Ateş, öksürük ve boğaz ağrısı nezlenin en önemli belirtileridir. Bu durumda, yatakta dinlenmenin yanı sıra bir bardak taze ananas suyu da içilebilir. Çünkü ananas suyu, ateşin düşürülmesi ve nefes borusu enfeksiyonunun önlenmesinde de etkilidir. Tıbbi araştırmalara göre, eskiden beri insanlar, boğaz ağrısı ve öksürüğü ananasın içerdiği protein mayasıyla gidermeye çalışmıştır.
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Ananasın son yapılan araştırmalarda doğal yapısında bulunan bromelain enziminin CCS molekülünü içerdiği ve bunun da kansere karşı insan vücudunun bağışıklık sistemini harekete geçirdiği kanıtlandı.
Bromelain, vücuttaki proteinleri ayrıştıran ve sindiren bir enzim olduğundan hazmı kolaylaştırır, mide asidini düzenler.
Kemik ve eklemlerdeki kireçlenmeyi önler. Alerjilere karşı koruma sağlar. Ananasın içindeki enzimlerin yağ yakma özelliğinin olması kozmetik sektörünün de bu meyveye olan ilgisini giderek artırıyor.
İdrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttaki toksinlerin atımına yardımcı olduğundan selülit tedavisinde de kullanılıyor. Lifli bir besin olduğu için kroner kalp hastalıkları riskini de azaltır.
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Tüketirken buna dikkat edilmeli
Ananas satın alırken meyve üzerinde bulunan yaprakların taze ve koyu yeşil renkte olmalıdır. Kokusu da ananasın olgunlaştığını gösterir. Dış yüzeyindeki renkler canlı olmalıdır. Olgunlaşmasını tamamlayan ananasın dış yüzeyi bir bıçak yardımıyla kolaylıkla soyulabilir.
Silindirik bir yapısı olduğu için ananası halka halinde dilimlemek daha iyi olur. Dilimlerin ortasında yer alan sert yapı çıkarılır. Ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.
Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. K vitamini eksikliği olanlar ve kan pıhtılaşmama sorunu yaşayanlar da ananas tüketmemeliler.
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Ananas suyunun cilde etkileri
Beslenme Diyatetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, ananas suyunun cilde faydalarını anlattı.
İçeriğindeki C vitamini ile güneşten zarar gören derinin yenilenmesi için gerekli kolajen oluşumuna fayda sağlayan ananas suyu, bulundurduğu mineraller ile yıpranan saç ve tırnakların da sağlığına kavuşmasına yardımcı oluyor.
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Ananas suyunun 100 mililitresinde 11 miligram C vitamini bulunuyor. Kolajen oluşumuna yardımcı olan C vitamini güneşin zararlı ışınlarının meydana getirebileceği cilt sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Bol miktarda demir ve kalsiyum içeren ananas suyu, güneşte yıpranan saçların yenilenmesine fayda sağlarken, antioksidan özelliği ile vücuttaki toksinlerin de atılmasını kolaylaştırıyor.