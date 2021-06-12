Ananas suyu faydaları nelerdir? Ananas neye iyi gelir? İşte ananasın sağlığa yararları

Ananasın son yapılan araştırmalarda doğal yapısında bulunan bromelain enziminin CCS molekülünü içerdiği ve bunun da kansere karşı insan vücudunun bağışıklık sistemini harekete geçirdiği kanıtlandı.



Bromelain, vücuttaki proteinleri ayrıştıran ve sindiren bir enzim olduğundan hazmı kolaylaştırır, mide asidini düzenler.



Kemik ve eklemlerdeki kireçlenmeyi önler. Alerjilere karşı koruma sağlar. Ananasın içindeki enzimlerin yağ yakma özelliğinin olması kozmetik sektörünün de bu meyveye olan ilgisini giderek artırıyor.



İdrar söktürücü etkisi nedeniyle vücuttaki toksinlerin atımına yardımcı olduğundan selülit tedavisinde de kullanılıyor. Lifli bir besin olduğu için kroner kalp hastalıkları riskini de azaltır.