Ananas detoksu ile metabolizmanızı hızlandırıp kilo verebilirsiniz
Ne yapsam kilo veremiyorum, metabolizmam çok yavaş diyenlerin imdadına ananas detoksu yetişiyor. Zayıflamaya yardımcı olan bu detoks vücuttaki ödemi atıyor. Peki hem doyurucu hem de besleyici olan ananas detoksu nasıl yapılır? Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, detayları bizlerle paylaştı.
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Tropikal bir meyve olan ananas, A ve C vitaminleri açısından zengin bir meyvedir. Potasyum ve kalsiyum açısından da oldukça verimli olan bu meyve şeker içeriğine dikkat edilerek porsiyon kontrolü ile tüketilmelidir.
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Ananas diyeti, kısa süreli diyetler arasındadır. Kısmen detoks diyet olarak da bilinir. Öğünlerde ananasın bolca yer aldığı bir beslenme programı olarak karşımıza çıkar. Ananas diyeti ile ananasın içinde bulunan yağ yakıcı maddeler sayesinde kilo verme ve vücutta biriken fazla miktardaki suyun yani ödemin atılmasına destek olur.
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Ananas detoksu faydaları neler?
Dönem dönem yoğun çalışma düzeni, uyku düzeni bozuklukları ve stres faktörünün yönetilememesinden kaynaklı Vücudumuzda biriken fazla miktarda ödem metabolik hız kaybına sebep olabilir. Ananas detoksu ile vücuttaki fazla miktardaki ödemin atılması ve metabolik hızın desteklenmesiyle daha hızlı bir kilo kaybı sağlanarak motivasyon oluşturulup sonrasında kişiye özel yazılan programlar ile süreç devam edebilir.
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Ananas detoksu zayıflatır mı?
Ananas detoksu ile fazla kilolardan kurtulmak mümkündür. Bu süredeki önemli nokta tek başına detoks yapıp sonrasında eski düzenlerindeki gibi fazla kalori alımına devam ederek süreci çıkmaza sokmaktan kaçınmaktır. Yani bu detoks programı bir başlangıç aşamasıdır. Kilo verme sürecinde takılmalar yaşanan, eşik değeri kilolarını kırmak için 1 hafta uygulanıp devamında kişinin kendine özel yazılmış olan beslenme programıyla devam etmelidir.
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Ananas detoksu nasıl yapılır?
1 haftalık yemek planınız boyunca bu meyveyi ve ara öğünleri düzenli tüketip, yanında da etkilerini arttırmaya yardımcı olacak diğer düşük kalorili gıdaları almanız gerekiyor.
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Bu detoks genel olarak en fazla 150 gram yağsız hayvansal proteini tek öğünde çeşitli sebzeler ile aldığınız ara öğünlerde ve sabah kahvaltısında ananas içerikli besin tariflerini kombine ettiğiniz bir beslenme düzenidir.
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Ananas detoksu örnek liste
Sabah
1 bardak ılık ve tarçınlı süt 2 ince dilim ananas
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Kuşluk
500 cc kadar saf suya 2 poşet ananaslı form çayı ve bol buz atılarak öğle yemeğine kadar tüketilmelidir.
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Öğle
150 gr kadar ızgara veya fırında pişirilmiş tavuk göğüs eti veya aynı miktarda ton balığı
Bol yeşillikli çiğ ıspanak ve rokadan zengin 1 ince dilim ananas ile renklendirilmiş mevsim salata
1 bardak mineralli maden suyu
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İkindi
1 fincan tamamı sütten yapılmış şekersiz latte (kahve)
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Akşam
1 kase kremasız ve unsuz yapılmış kereviz, kuşkonmaz ve enginardan zengin blenderize sebze çorbası
1 kase yoğurt
Bol yeşillikli çiğ ıspanak ve rokadan zengin 1 ince dilim ananas ile renklendirilmiş mevsim salata
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Ananas detoksunun zararı var mı?
Uzun süre uygulanan detoks ve arındırıcı programlar böbrek solüt yükünü arttırmaya sebep olacağından risk oluşturur. Bu sebeple bu tarz programların ayda 1 hafta olacak şekilde uygulanması daha uygun olacaktır.
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Ananas detoksunu kimler yapmamalı?
Vücutta ödem sorunu ve fazla kilo problemi olan, aynı zamanda kronik hastalık tanısı almamış bireyler için ayda 1 hafta detoks programı uygundur. Yüksek tansiyonu olanlar ve diyabet ya da böbrek problemleri bulunanlar bu detokstan kaçınmalıdır. Bromelain ve asitler yönünden zengin olduğu için çok miktarda ananas tüketmek dil ve ağız üzerinde küçük yaralara ve ülsere neden olabilir.
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Ananasın belirli bileşenleri, bazı ilaçlara karşı olumsuz reaksiyonlar gösterebilir, bunların yan etkilerini arttırabilir. Eğer düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa, bu detoksu denemeden önce doktorunuza danışmanız sizin için en iyi ve en mantıklı karar olacaktır. Gebe ve emziren annelerin de detoks programlarından uzak kalması faydalı olacaktır.
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Ananas detoksu süresi ne kadar olmalı?
Ananas detoksu çok kısa süre içinde uygulanan bir diyettir. Uzun süreli diyetlerden öğün ve süreç olarak farklıdır. En çok 1 haftalık program yapılır. Bazen diyet süreci 3 veya 6 gün de olmaktadır. Burada amaç vücut ödemini ve fazla kilo sorununu inhibe etmek adına başlangıç programıdır.