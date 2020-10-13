Ananas detoksu ile metabolizmanızı hızlandırıp kilo verebilirsiniz

Ananas detoksunu kimler yapmamalı? Vücutta ödem sorunu ve fazla kilo problemi olan, aynı zamanda kronik hastalık tanısı almamış bireyler için ayda 1 hafta detoks programı uygundur. Yüksek tansiyonu olanlar ve diyabet ya da böbrek problemleri bulunanlar bu detokstan kaçınmalıdır. Bromelain ve asitler yönünden zengin olduğu için çok miktarda ananas tüketmek dil ve ağız üzerinde küçük yaralara ve ülsere neden olabilir.