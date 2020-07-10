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Fotoğraflar: Instagram&Hürriyet Arşiv
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 17:43,

Amerika’da doğum yapan ünlüler

Birçok ünlü isim doğum için yurt dışını seçti. İşte, ünlülerin dünyaya gözlerini Amerika’da açan çocukları…

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Pek çok ünlü isim doğum için yurt dışını seçti ve onların bu mutlu haberleri çok uzaklardan geldi. İşte, ünlülerin dünyaya gözlerini Amerika’da açan çocukları…

2BUSE TERİM
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BUSE TERİM

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, ilk doğumu için de Amerika’yı tercih etmişti. 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünya evine giren çift, ilk kızları Nil’i 21 Ekim 2016’da kucağına aldı.

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Buse Terim'in, ikinci kızı Naz da Miami'de dünyaya geldi. Mutlu çift, ikinci kızlarını 2018 yılında kucağına aldı.

4CEYDA DÜVENCİ
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CEYDA DÜVENCİ

2015 yılında Bülent Şakrak ile hayatını birleştiren Ceyda Düvenci de doğum için Amerika'yı tercih edenlerden... Çiftin oğulları Okan Ali, 2017 yılında Amerika'da dünyaya geldi.

5DiDEM UZEL SARI
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DiDEM UZEL SARI

Didem Uzel, Türkiye'de modellik ve oyunculuk kariyerini bitirip borsacı Selim Sarı'yla Amerika’da dünya evine girdi. Ardından New York’ta yaşamaya karar veren eski manken bebeğini orada doğurdu. Çift, çocuklarına Aslan ismini verdi.

6EYLÜL ÖZTÜRK
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EYLÜL ÖZTÜRK

2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine giren Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk de Amerika'da doğum yaptı. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını verdi.

7ŞEYDA COŞKUN
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ŞEYDA COŞKUN

Ünlülerin Yaşam Koçu Şeyda Coşkun da Amerika'da doğum yaptı. Hamileliği sırasında 13 kilo alan Coşkun, bebeğine 'yürekli kişi' anlamına gelen Arat ismini verdi.

8TUBA ÜNSAL
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TUBA ÜNSAL

Tuba Ünsal, iki çocuğunu da Amerika’da dünyaya getirdi. İlk çocuğu Sare’yi 2010 yılında kucağına alan güzel oyuncu, ikinci çocuğu Civan Mert’i ise 2013 yılında Los Angeles’ta doğurdu.

9DENİZ AKKAYA
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DENİZ AKKAYA

Ünlü manken Deniz Akkaya'da kızı Ayşe'yi Amerika'da dünyaya getirmişti.

10ARZU BALKAN
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ARZU BALKAN

Tamer Karadağlı ile bir zamanlar evli olan Arzu Balkan, kızı Zeyno’yu 2006’da Teksas-Houston’da kucağına aldı.

11GÜZİDE DURAN
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GÜZİDE DURAN

Manken Güzide Duran da doğumunu Amerika’da yapanlardan...

12DEFNE SAMYELİ
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DEFNE SAMYELİ

Haber spikeri Defne Samyeli, mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren ve Derin'i New York'ta dünyaya getirmişti.

13SİBEL CAN
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SİBEL CAN

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Sulhi Aksüt’ten olan üçüncü çocuğu Emir’i Amerika’da doğurmuştu.

14TUĞBA COŞKUN
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TUĞBA COŞKUN

Mehmet Ali Erbil'in 4. eşi Tuğba Coşkun da oğlu Ali Sadi'yi Amerika'da dünyaya getirmişti.

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