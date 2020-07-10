Amerika’da doğum yapan ünlüler

Birçok ünlü isim doğum için yurt dışını seçti. İşte, ünlülerin dünyaya gözlerini Amerika’da açan çocukları…
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Pek çok ünlü isim doğum için yurt dışını seçti ve onların bu mutlu haberleri çok uzaklardan geldi. İşte, ünlülerin dünyaya gözlerini Amerika’da açan çocukları…
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BUSE TERİM
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, ilk doğumu için de Amerika’yı tercih etmişti. 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünya evine giren çift, ilk kızları Nil’i 21 Ekim 2016’da kucağına aldı.
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Buse Terim'in, ikinci kızı Naz da Miami'de dünyaya geldi. Mutlu çift, ikinci kızlarını 2018 yılında kucağına aldı.
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CEYDA DÜVENCİ
2015 yılında Bülent Şakrak ile hayatını birleştiren Ceyda Düvenci de doğum için Amerika'yı tercih edenlerden... Çiftin oğulları Okan Ali, 2017 yılında Amerika'da dünyaya geldi.
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DiDEM UZEL SARI
Didem Uzel, Türkiye'de modellik ve oyunculuk kariyerini bitirip borsacı Selim Sarı'yla Amerika’da dünya evine girdi. Ardından New York’ta yaşamaya karar veren eski manken bebeğini orada doğurdu. Çift, çocuklarına Aslan ismini verdi.
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EYLÜL ÖZTÜRK
2017 yılında Kenan Barış Özkan ile dünyaevine giren Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk de Amerika'da doğum yaptı. İlk bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Alex adını verdi.
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ŞEYDA COŞKUN
Ünlülerin Yaşam Koçu Şeyda Coşkun da Amerika'da doğum yaptı. Hamileliği sırasında 13 kilo alan Coşkun, bebeğine 'yürekli kişi' anlamına gelen Arat ismini verdi.
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TUBA ÜNSAL
Tuba Ünsal, iki çocuğunu da Amerika’da dünyaya getirdi. İlk çocuğu Sare’yi 2010 yılında kucağına alan güzel oyuncu, ikinci çocuğu Civan Mert’i ise 2013 yılında Los Angeles’ta doğurdu.
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DENİZ AKKAYA
Ünlü manken Deniz Akkaya'da kızı Ayşe'yi Amerika'da dünyaya getirmişti.
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ARZU BALKAN
Tamer Karadağlı ile bir zamanlar evli olan Arzu Balkan, kızı Zeyno’yu 2006’da Teksas-Houston’da kucağına aldı.
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GÜZİDE DURAN
Manken Güzide Duran da doğumunu Amerika’da yapanlardan...
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DEFNE SAMYELİ
Haber spikeri Defne Samyeli, mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren ve Derin'i New York'ta dünyaya getirmişti.
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SİBEL CAN
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Sulhi Aksüt’ten olan üçüncü çocuğu Emir’i Amerika’da doğurmuştu.
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TUĞBA COŞKUN
Mehmet Ali Erbil'in 4. eşi Tuğba Coşkun da oğlu Ali Sadi'yi Amerika'da dünyaya getirmişti.