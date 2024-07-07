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Aman dikkat! Sıcak havalar sizi kalbinizden vurmasın

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#Kalp Sağlığı#Kalp Hastalıkları#Sıcak Hava
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 08:28

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte kalp ve damar problemlerine bağlı ölümlerde artış gösteriyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, aşırı sıcak havanın kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.