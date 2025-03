Bu tedavi şimdilik Alzheimer’a kesin bir çözüm sunmasa da, araştırmacılar, biberiye ve adaçayında bulunan karnosik asidin bunama tedavisinde önemli bir ilerleme kaydedildiğine inanıyor. Ayrıca, diAcCA’nın mevcut Alzheimer tedavilerinin etkinliğini artırabileceği ve bu tedavilerin beynin etrafındaki iltihapları ortadan kaldırarak daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabileceği düşünülüyor.



Daily Mail'in 'Ingredient hidden in your spice rack could reverse Alzheimer's disease' başlıklı haberinden derlenmiştir.