Alzheimer sonunda tarih mi oluyor? Hafıza sorunları başlamadan önce sinyal verebilen test geliştirildi

9/9 Alzheimer’da özellikle tau ve amiloid beta adı verilen proteinlerin beyinde anormal şekilde birikmesi büyük önem taşıyor. Bu birikimler sinir hücrelerinin işleyişini bozuyor ve zamanla hastalığın ilerlemesine katkıda bulunuyor.

Son yıllarda geliştirilen bazı biyobelirteç testleri de bu proteinleri hedef alıyor. Ancak yeni burun sürüntüsü testinin farkı, hastalığın canlı sinir dokusundaki etkilerini daha erken aşamada görebilme ihtimali.

Henüz yolun başında

Araştırmacılar sonuçların umut verici olduğunu söylese de, çalışmanın henüz küçük ölçekli olduğunun altını çiziyor. İlk aşamada sadece 22 kişi üzerinde yapılan bu araştırmanın daha büyük gruplarda tekrarlanması gerekiyor. Bilim ekibi şimdi hem daha geniş katılımcı gruplarıyla çalışmayı hem de bu testin zaman içinde tedaviye verilen yanıtı izleyip izleyemeyeceğini araştırmayı planlıyor.

Yani bu yeni yöntem şimdilik kesinleşmiş bir rutin tarama testi değil. Ancak sonuçlar doğrulanırsa, Alzheimer’ın erken teşhisinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü uzmanların uzun süredir ulaşmak istediği hedef, hastalık ciddi hafıza kaybına yol açmadan önce risk altındaki kişileri belirleyebilmek.