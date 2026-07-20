Alzheimer riskini öngören yeni bir kan testi yolda! Tam olarak ne zaman hazır olacak?

SİNSİ İLERLEYEN HASTALIKTA ERKEN TEŞHİS UMUDU

Bilişsel açıdan sağlıklı olan ancak kanında p-tau217 adı verilen bir biyobelirteç seviyesi yüksek çıkan yaşlı yetişkinlerin, beş yıl içinde erken demans belirtileri gösterme olasılığının yaklaşık %38 daha fazla olduğu tespit edildi.

Yeni bir çalışmaya göre, 10 yıllık süreçte bu risk %78'e kadar çıkıyor; ancak araştırmacılar bu uzun vadeli verilerin henüz o kadar güçlü olmadığını belirtiyor.