Alzheimer riskini öngören yeni bir kan testi yolda! Tam olarak ne zaman hazır olacak?

Alzheimer İlaç Keşif Vakfı (ADDF) Geçici Bilim Direktörü Laura Nisenbaum, "Araştırmalar, demans vakalarının %45'e kadar olan kısmının egzersiz, diyet, sosyal katılım, zihinsel egzersizler ile damarsal ve metabolik risk faktörlerinin yönetimi gibi yaşam tarzı müdahaleleriyle önlenebileceğini gösteriyor” dedi.
Nisenbaum, "Kan testi tek başına bir teşhis değildir. Kan testleri, örneğin bilişsel testlerle birlikte ve zihinsel bozulmanın diğer olası nedenlerini eledikten sonra kullanılır” diye ekledi.