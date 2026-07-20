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Alzheimer riskini öngören yeni bir kan testi yolda! Tam olarak ne zaman hazır olacak?

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#Sağlık#Alzheimer#Alzheimer Testi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 08:58

Yapılan yeni bir araştırma, kandaki ‘p-tau217’ adlı biyobelirtecin Alzheimer riskini yıllar öncesinden tahmin edebileceğini gösteriyor. İşte araştırma detayları ve yüz güldüren sonuçları...