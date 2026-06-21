Alzheimer kan testleri başladı: Peki sağlıklı kişiler de yaptırmalı mı?

Alzheimer kan testleri, tıpta önemli bir ilerleme olarak görülüyor. Özellikle unutkanlık, bilişsel yavaşlama veya erken demans şüphesi olan kişilerde tanı sürecini kolaylaştırabilir.
Ancak sağlıklı ve belirtisiz kişiler için durum daha karmaşık. Test sonucu kişiye bilgi verebilir; ama bu bilgi her zaman kesin tanı, kesin risk ya da hemen uygulanacak bir tedavi anlamına gelmez.
Uzmanlara göre beyin sağlığını korumak için bugün en güçlü adımlar hâlâ yaşam tarzıyla ilgili: sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, alkolü sınırlamak, düzenli uyumak, egzersiz yapmak, kalp-damar sağlığını korumak ve bilişsel-sosyal olarak aktif kalmak.
Kısacası kan testleri Alzheimer tanısında yeni bir kapı açıyor. Ancak bu kapıdan geçmeden önce, sonucu yorumlayabilecek bir uzmanla konuşmak büyük önem taşıyor.