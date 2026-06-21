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Alzheimer kan testleri başladı: Peki sağlıklı kişiler de yaptırmalı mı?

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#Sağlık#Alzheimer#Kan Testi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 13:12

Alzheimer tanısında yıllarca hafıza testleri, beyin görüntüleme yöntemleri ve belden sıvı alma gibi zahmetli işlemler öne çıkıyordu. Artık kan testleri de devreye girdi. Ancak uzmanlara göre bu testler, hiçbir şikâyeti olmayan sağlıklı kişiler için rutin tarama amacıyla tasarlanmadı.