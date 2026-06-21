Alzheimer kan testleri başladı: Peki sağlıklı kişiler de yaptırmalı mı?

Uzmanların en çok vurguladığı nokta şu: Bu testler, hiçbir hafıza şikâyeti olmayan sağlıklı kişiler için rutin kontrol testi olarak önerilmiyor.

Çünkü bugün için belirti vermeyen insanlarda Alzheimer’ı başlamadan kesin biçimde önleyen onaylı bir tedavi bulunmuyor. Yani test sonucu riskli çıksa bile, bunun her zaman uygulanabilir ve net bir tedavi planına dönüşmesi mümkün olmayabilir.

Bu durum, “bilmek mi daha iyi, bilmemek mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Özellikle ailesinde Alzheimer veya demans öyküsü olan birçok kişi bu bilgiyi öğrenmek istese de, uzmanlara göre test sonucu tek başına karar vermek için yeterli değil.