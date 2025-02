Oregon State Üniversitesi'nde Linus Pauling Enstitüsü Direktörü ve Sağlık Koleji'nde beslenme profesörü olarak görev yapan Emily Ho, The New York Times'a yaptığı açıklamada, bitkisel demirin emiliminin etten alınan demire kıyasla daha zor emildiğini belirtti. Dr. Ho, "Beslenmenize bol miktarda C vitamini eklemek, daha fazla demir emmenizi kolaylaştırabilir" diye konuştu.