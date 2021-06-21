ALS hastalığı nedir, neden olur? ALS belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler

ALS belirtileri nelerdir? Hastalığın ilk evresinde sakarlık diye tarif edilen davranışlar ortaya çıkabilir. Ekstremiteler yani uzuvların uçlarındaki kasların beceriksizliği başlar. Özellikle bilhassa anahtar çevirmede, tarak ve mouse kullanmada, kalem kullanma gibi ince beceri gerektiren hareketlerde güçlük olur. İlk başta sakarlık diye tarif ederler hastalar. Daha sonra güçsüzlük olur. Daha sonra o kasların ve üstteki kasların incelmesiyle ilerleyen bir hastalıktır.



ALS hastalığında kimi zaman yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu gibi şikayetler de görülebilir. Bazen de hastalık blumer dediğimiz yutma ve ağız etrafında ve geniz kaslarının tutulumuyla başlar. Bu hastalar kısık konuşma, konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü, dilde incelme ve dilde seyirme gibi yakınmalarda bulunabilir.