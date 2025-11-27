Algoritma yorgunluğu: Djital dünyanın yeni tükenmişlik sendromu

Gerçeklik ile bağın zayıflaması

Dijital dünya bizi o kadar çok yönlendirmeye çalışıyor ki, bir noktada kendimize şu soruyu soruyoruz: “Gerçekten ben mi istiyorum, yoksa bana sunulduğu için mi istiyorum?”Yakın, bu konuda bir uyarıda bulunuyor:

“İnternette gördüğümüz öneriler bizi fark etmeden belli bir çizgiye sokabilir. Sanki hep aynı şeylerden hoşlanıyormuşuz gibi davranırlar. Bu durum, insanın kendi zevklerini keşfetmesini bile engelleyebilir.”