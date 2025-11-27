Algoritma yorgunluğu: Djital dünyanın yeni tükenmişlik sendromu

1. Algoritmayı arada bir şaşırtın
Hiç dinlemediğiniz bir müzik türüne tıklayın, farklı bir film açın. Bu, algoritmanın sizi daha dar bir kalıba hapsetmesini engeller.
2. Rastgelelik ekleyin
Eskiden televizyonu açınca ne çıkarsa izlerdik. Arada bunu bilerek yapmak iyi gelir.
3. Kısa molalar verin
Telefonu bir süre kenara koymak, beynin nefes almasını sağlar.
4. İnsan tavsiyelerinin gücünü unutmayın
Bazen en iyi öneriyi bir algoritma değil, yıllardır sizi tanıyan bir arkadaş yapar.Bu önerileri destekleyen Doç. Dr. Yakın, konuyu şöyle özetliyor:
“Kullanıcı biraz daha kontrolü eline alırsa algoritmaların onu yönetmesi zorlaşır. Ne kadar bilinçli seçim yaparsak, o kadar az yoruluruz.”