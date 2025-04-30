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Alerjik hastalıklar son yıllarda hızla yaygınlaşıyor! Polen alerjisine karşı 7 etkili önlem

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#Polen Alerjisi#Alerjik Hastalıklar#Bahar Alerjisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 13:25

Bahar aylarında doğanın yenilenmesi insanın içini açarken, alerjik bünyeye sahip çocuklar ve yetişkinler içinse kabusa dönüşebiliyor. Zira havada yoğun şekilde uçuşan polenler gözlerde kaşıntı ve sulanma, burun tıkanıklığı, art arda hapşırık ve öksürük gibi alerjik reaksiyonları tetikleyerek yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor.