Alerjik astım belirtileri nelerdir, neden olur? Alerjik astım hakkında merak edilenler

Nasıl tedavi edilir, nelere dikkat edilmeli? Kronik bir hastalık olan alerjik astım, alerjenlere maruz kalındığı sürece tekrar eder. Dolayısıyla tedavi yaklaşımının en önemli kuralı bu alerjenlerden olabildiğince uzak durmalı aynı zamanda korunmalıdır. Bunun için koruyucu ilaçlar vardır. Yaşanan kriz anında nefes yoluyla alınan bu ilaçların yanında düzenli olarak kullanılması gereken ilaçlar da vardır.



İlaçların yanı sıra alınabilecek küçük önemler de alerjik astım şikayetlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir;



Mekanın nem ve sıcaklık dengesi iyi ayarlanmalı,



Vakit geçirilen ev veya diğer mekanlar mutlaka havalandırılmalı,



Yatak çarşafları her gün çırpılmalı,



Kullanılan klimalara polen filtreleri konulmalı,



Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı,



Gribal enfeksiyonlar astımı tetiklediğinden korunmak amacıyla grip aşısı olunmalı,



Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde saat 05.00 ve 10.00 aralığında dışarı çıkılmamaya özen gösterilmeli.