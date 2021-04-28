Alerjik astım belirtileri nelerdir, neden olur? Alerjik astım hakkında merak edilenler
Alerjik astım, özellikle yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde artış gösteriyor. Ayrıca alerjik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Peki alerjik astım belirtileri nelerdir, neden olur? Alerjik astım hakkında merak edilenler...
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Alerjik astım, vücudun çeşitli alerjen, toksin veya mikrobik ajanslar karşısında verdiği bir çeşit reaksiyondur ve solunum yollarını etkileyen iltihabi bir hastalıktır. Mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında artış gösteren bu durumun vücudun salgıladığı ve alerjik astıma yol açan ‘IgE’ maddesinin aşırı üretilmesiyle ortaya çıktığını belirten K.B.B Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, konuyla ilgili detayları anlattı.
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Alerjik astım neden olur?
Genellikle polen, toz akarları, küf ve evcil hayvan tüylerine maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan alerjik astım, bazı kişilerde gıdaya bağlı olarak da gelişebilir. Alerjik astıma neden olan diğer faktörler de şu şekilde sıralanabilir;
Bazı ilaçlar,
Sigara dumanı,
Rüzgarla polen yayan bitkiler
Hava kirliliği,
Ev tozu akarları,
Küf sporları,
Bazı parfüm ve vücut losyonları,
Evcil hayvanların tüyleri.
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Alerjik astım belirtileri
Alerjik astımı en belirgin özelliği, diğer insanları etkilemeyen alerjenlerin, o kişileri etkilemesidir. Bu noktada alerjenlerle karşılaşılan kişilerde en çok; kuru öksürük, hapşırma, inatçı öksürük krizleri, nefes darlığı, gGöğüs ağrısı, göğüste hırıltı, uyku bozuklukları, nefes alıp verirken ıslığa benzer çıkan ses.
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Nasıl tedavi edilir, nelere dikkat edilmeli?
Kronik bir hastalık olan alerjik astım, alerjenlere maruz kalındığı sürece tekrar eder. Dolayısıyla tedavi yaklaşımının en önemli kuralı bu alerjenlerden olabildiğince uzak durmalı aynı zamanda korunmalıdır. Bunun için koruyucu ilaçlar vardır. Yaşanan kriz anında nefes yoluyla alınan bu ilaçların yanında düzenli olarak kullanılması gereken ilaçlar da vardır.
İlaçların yanı sıra alınabilecek küçük önemler de alerjik astım şikayetlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilir;
Mekanın nem ve sıcaklık dengesi iyi ayarlanmalı,
Vakit geçirilen ev veya diğer mekanlar mutlaka havalandırılmalı,
Yatak çarşafları her gün çırpılmalı,
Kullanılan klimalara polen filtreleri konulmalı,
Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalı,
Gribal enfeksiyonlar astımı tetiklediğinden korunmak amacıyla grip aşısı olunmalı,
Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde saat 05.00 ve 10.00 aralığında dışarı çıkılmamaya özen gösterilmeli.