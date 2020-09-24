Akne problemine karşı 5 önemli öneri

Bazı cilt bakım ürünleri de sivilceyi tetikleyebiliyor Akne özellikle gençlerde 12-17 yaş aralığında görülen yaygın bir deri hastalığıdır. Ancak 25 yaşından sonra görülen geç başlangıçlı akne formuna da sık rastlanmaktadır. Oluşum sebeplerinde ailesel yatkınlık ön plandadır. Bunun yanında yüze uygulanan ürünlerin ve bazı ilaçların akneyi tetikleyebildiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle cilt bakım ürünleri mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır. İnsan derisinde en sık yüz, boyun, omuzlar, sırt ve göğüs bölgesinde bulunan kıl folikülü ve ilişkili olduğu sebase bezlerin dışarı açıldığı porların kapanması ve bazen iltihaplanması ile ortaya çıkmaktadır. Sivilcenin farklı lezyonları bulunmaktadır ve bunlara göre hastalık klinik olarak hafiften, çok şiddetliye kadar ayrı ayrı sınıflandırılır.