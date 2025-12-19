×
Akdeniz diyetinin tahtını salladı: Diyabet ve yağlanmaya karşı en iyi diyet belli oldu! Hem sağlıklı hem de zayıflatıyor…

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#İskandinav Diyeti#Akdeniz Diyeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 08:05

Avrupa ve Türkiye’de hızla artan tip 2 diyabet ve karaciğer yağlanması, uzmanları alarma geçirdi. Ancak son araştırmalar, alışılmış diyetlerin ötesinde, “İskandinav diyeti” olarak bilinen özel bir beslenme modelinin hastalıkların seyrini değiştirebileceğini gösteriyor. Peki, bu diyet gerçekten neler vaat ediyor ve kimler için umut olabilir?