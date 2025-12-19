Akdeniz diyetinin tahtını salladı: Diyabet ve yağlanmaya karşı en iyi diyet belli oldu! Hem sağlıklı hem de zayıflatıyor…

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI: 150 KATILIMCI, 3 DİYET MODELİ
İsveçli bilim insanları, 150’den fazla katılımcıyı bir yıl boyunca takip etti. Katılımcılar üç gruba ayrıldı:
1- Düşük karbonhidratlı bitki bazlı diyet: Et, deniz ürünleri, yumurta ve süt ürünleri sınırlı olarak tüketildi.
2- Sağlıklı İskandinav diyeti: Balık, sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllar ağırlıklı olarak önerildi.
3- Kontrol grubu: Normal beslenme düzenine devam etti.
Tüm katılımcılardan ayrıca şekerli içecekler, tatlılar ve şeker ilave edilmiş atıştırmalıkları sınırlamaları istendi.