Akdeniz diyetinin tahtını salladı: Diyabet ve yağlanmaya karşı en iyi diyet belli oldu! Hem sağlıklı hem de zayıflatıyor…

DİYETİN KAN ŞEKERİ VE VÜCUT AĞIRLIĞI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Araştırma, düşük karbonhidratlı bitki bazlı diyet ile İskandinav diyetinin karaciğer yağı ve kötü kolesterolü azaltmada benzer etki gösterdiğini ortaya koydu. Ancak, İskandinav diyeti uzun vadede kan şekeri seviyelerini düşürmede ve vücut ağırlığını kontrol etmede daha etkili oldu.

Nature Communications dergisinde yayımlanan makalede, bu etkinin yüksek yulaf ve tam tahıllı ekmek tüketimi ile düşük tereyağı tüketiminden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Profesör Riserus, “Diyet karaciğerdeki yağ birikimini azaltmanın yanı sıra kan şekeri ve lipid değerlerini iyileştiriyor, iltihabı azaltıyor. Bu, özellikle tip 2 diyabet veya prediyabeti olan fazla kilolu kişiler için çok önemli” dedi.