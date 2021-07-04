Akdeniz anemisi nedir? Akdeniz anemisi belirtileri ve tedavisi

Akdeniz anemisi, genetik yoluyle geçebilen bir tür kan hastalığı. Pek çok taşıyıcı belirtilerini hissetmeyebiliyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ersin Sarı, Akdeniz anemisini ve merak edilenleri anlattı.
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Akdeniz anemisi (Talasemi) nedir?
Akdeniz anemisinin vücuttaki hemoglabin üretimiyle doğrudan bağlantısı vardır. Vücuttaki hemoglabin üretimiyle doğrudan bağlantısı vardır. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerindeki protein moleküller olan hemoglobinin üretiminde yaşanan bozukluk alyuvarların tahrip olmasına yol açar. Bu durum ise aneminin ortaya neden olur. Alfa ve beta olarak iki türü vardır.
Hastalık, anne ve babadan çocuklara genetik olarak geçen, önlenebilir bir kan hastalığıdır. 1. 300. 000 kişi taşıyıcı ve 4000 den fazla hasta vardır. Taşıyıcıların saptanması genetik danışmanlık ve doğum öncesi tanı ile hastalığı önlemesi çok önemlidir ve koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.
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Akdeniz anemisi belirtileri
Bu rahatsızlığın belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
Sarı ve solgun bir cilt, İştahsızlık, İdrar renginin koyu olması, Baş ağrısı, Aşırı kansızlık, Aşırı halsizlik,
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Gelişimde gerilik, Yüzdeki kemiklerde şekil bozukluğu, Gerginlik ve sinirlilik, Nefes almada zorlanma, Karında meydana gelen şişlik, Karaciğer ve dalakta şişme.
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Akdeniz anemisi nasıl tedavi edilir?
Akdeniz anemisi, hafif olarak geçirildiğinde tedaviye ihtiyaç duymaz. Ancak hastalık ciddi boyuttaysa tedaviye ihtiyaç duyulur. Akdeniz Anemisi (talasemi) anne ve babadan çocuklara genetik olarak geçen, önlenebilir bir kan hastalığıdır. 1. 300. 000 kişi taşıyıcı ve 4000 den fazla hasta vardır. Taşıyıcıların saptanması genetik danışmanlık ve doğum öncesi tanı ile hastalığı önlemesi çok önemlidir ve koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.
Akdeniz anemisi olan bir kişi için en önemli tedavi şekli, 3-4 haftada bir tekrarlanması gereken kan naklidir. Ancak sürekli yapılan kan nakli vücutta çok fazla demir oluşmasına yol açar. Bu durumu önlemek içinse vücutta biriken fazla demirin atılmasını sağlayan Desferoksamin ve C vitamini verilir. Hastalığın kesin tedavisi ise ancak kemik iliği nakli ile mümkündür.