Aileler teknoloji bağımlılığına karşı nelere dikkat etmeli?

Ebeveynler neler yapmalı? 0-3 yaş arası dönem çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, dil ve dikkat gelişiminin temellerinin atıldığı dönemdir. Aynı zamanda bu dönemde çocuklar, doğruyu ve yanlışı öğrenerek yeni alışkanlıklar edinmeye başlarlar. Bir alışkanlığı değiştirmektense, edinilen alışkanlığı sürdürmek çocuk için her zaman daha kolaydır. Bu nedenle çocuk teknoloji ile ne kadar geç tanışırsa, bağımlılık riski o kadar düşük olur. Özellikle ilk 2 yaş olmak üzere 0-3 yaş arası dönemde çocukların teknolojik aletlerden uzak durması bu noktada önemlidir.