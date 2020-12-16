Ailecek çok eğleneceksiniz... Yılbaşı akşamı oynanabilecek kutu oyunları

Scrabble Harika bir kelime oyunu olan Scrabble, ailecek oynanabilecek en güzel oyunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda çocukların zihinsel gelişimi için de oldukça faydalı olan bu oyun, yılbaşı için keyifli bir seçim olabilir. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da popüler olan bu oyunun amacı ise elinizde bulunan harflerle anlamlı kelimeler oluşturmak. Grup halinde oynandığında çok zevkli olan bu oyunu yılbaşı listenize ekleyebilirsiniz.