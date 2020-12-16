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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraf: Pixabay / Alamy
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 11:49 | 

Ailecek çok eğleneceksiniz... Yılbaşı akşamı oynanabilecek kutu oyunları

Koronavirüs sebebiyle bu sene yeni yılı ailecek ve evlerimizde karşılayacağız. Yılbaşı akşamını en eğlenceli hale getirmek için ise şimdiden planlar yapmaya başlayın. En güzel yemeklerden, en eğlenceli oyunlara kadar harika bir yılbaşı geçirebilmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Çocukların ise en çok sevdiği şeyler kutu oyunları. Biz de sizler için çocuklarınızla oynayabileceğiniz en eğlenceli kutu oyunlarını derledik.

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Yeni yıla girerken evde ailecek oynayabileceğiniz ve sizi kahkahaya boğacak oyunlar...

2Tombala
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Tombala

Yılbaşı denilince akla ilk gelen oyun her zaman tombaladır. Hatta diğer kutu oyunlarından farklı olarak yılbaşı haricinde pek de oynanmıyor. Küçükten büyüğe ailecek oynayabileceğiniz tombala, ailecek harika vakit geçirmenizi sağlayacak. Hatta daha da heyecanlandırmak için oyunu ödüllü hale getirebilir ve kazanana bir ödül belirleyebilirsiniz.

3Jenga
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Jenga

Kalemler, ince çubuklar gibi pek çok versiyonu olan denge oyunu ailecek keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak. Tahta blokları kuleyi yıkmadan çekmeye dayanan bu oyunda, kuleyi yıkan ise kaybeder. Bol bol kahkaha ve eğlence sağlayacak bu oyunu listenize mutlaka ekleyin.

4Kızma Birader
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Kızma Birader

Çocukların çok sevdiği oyunlardan biri olan Kızma Birader, yılbaşı akşamında da evinizin eğlencesi olabilir. 4 kişilik gruplarla oynanabilen bu oyun ailecek geçirilecek yılbaşı için harika bir fikir.

5Twister
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Twister

Ailecek yılbaşında eğlencenin dibine Twister ile vurabilirsiniz. Gülmekten karnınıza ağrılar girmesini sağlayacak bu oyun ailenin de en esneğini ortaya çıkaracak. Verilen talimatları düşmeden tamamlayan ise oyunu kazanacak. Tüm oyunlarda olduğu gibi bu oyunda da mutlaka kazananı ödüllendirin. Bu şekilde çok daha eğlenceli olacak.

6Scrabble
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Scrabble

Harika bir kelime oyunu olan Scrabble, ailecek oynanabilecek en güzel oyunlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda çocukların zihinsel gelişimi için de oldukça faydalı olan bu oyun, yılbaşı için keyifli bir seçim olabilir. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da popüler olan bu oyunun amacı ise elinizde bulunan harflerle anlamlı kelimeler oluşturmak. Grup halinde oynandığında çok zevkli olan bu oyunu yılbaşı listenize ekleyebilirsiniz.

7Monopoly
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Monopoly

Bir başlandı mı asla başından kalkılamayan Monopoly, yılbaşı akşamlarının da vazgeçilmezi olacak. Tam bir strateji oyunu olan Monopoly, çocuklarında bayılacağı bir kutu oyunu.

8Tabu
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Tabu

Arkadaş ortamlarının vazgeçilmez oyunu olan tabu, yılbaşında çocuklarınızla oynayabileceğiniz en eğlenceli kutu oyunlarından biri. Hatta son zamanlarda oyunun farklı versiyonlarını telefonlarımıza da uygulama olarak indirebiliyoruz. Yasaklı kelimeleri kullanmadan başka bir kelimeyi anlatmanızı amaçlayan bu oyun, değişik oyuncaklarıyla da çocukların beğenisini topluyor.

9Uno
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Uno

Kalabalık gruplarda eğlenceyi doruklara çıkaran Uno, yılbaşı tercihleriniz arasında da yer alabilir. Eğlenceli bir kart oyunu olmasının yanı sıra, stratejik düşünmeyi de gerektirdiğinden çocuklar için de harika olacaktır. Diğer kutu oyunlarına nazaran daha az oyun kartı bulunan bu oyun okul çağındaki çocuklarınızın da oynaması için uygun.

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