Boyu ile rekor kırdı, yaşadığı zorlukları anlattı: 'Dünya uzun insanlara göre bir yer değil'

"DÜNYA UZUN BOYLU İNSANLARA GÖRE BİR YER DEĞİL"
Boyunun yarattığı zorluklardan birinin de kafasını sık sık tavana, vantilatörlere, asılı lambalara ve kapı çerçevelerine kafasını çarpıyor ve arabalara sığmakta zorlanması olduğunu belirten Savanna, "ABD'de standart kapı çerçeveleri, 2 metre 3 santimetre yüksekliğinde. Bu nedenle, çoğu zaman kapılardan geçebileceğimi düşünüyorum ama kafamın üstünü çarpıyorum. Bir keresinde de kazara kafamla bir uçağın tavanındaki çıkış işaretini kırmıştım" ifadelerini kullandı.