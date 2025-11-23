Boyu ile rekor kırdı, yaşadığı zorlukları anlattı: 'Dünya uzun insanlara göre bir yer değil'

Ne var ki bu kadar uzun olmanın birçok dezavantajı olduğunu kabul eden Savanna, "Öncelikle şunu söyleyeyim: Kamuya açık yerlerdeyken yabancılar hep bana bakıyor. Böyle durumlar için felsefem şu: İnsanlar zaten bakacaklarsa, ben de istediğimi yapayım. Bu yüzden beni marketlerde şarkı söyleyip dans ederken ya da otoparkta yoga yaparken görebilirsiniz, çünkü neden olmasın? Hayat dans etmeden geçirmek için çok kısa" dedi.