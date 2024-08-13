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Ağzınızı açtığınızda çenenizden bu ses geliyorsa dikkat! İhmal etmeye gelmez

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#Sağlık#Yaşam#Çene
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 10:22

Bazen ağzımızı açtığımızda çene kemiklerimizden “tak tak” ya da “klik” şeklinde bir ses gelir. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı ihmal edilmemesi gereken bu sesin sebeplerini ve tedavisi için yapılması gerekenleri anlattı.