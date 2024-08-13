Ağzınızı açtığınızda çenenizden bu ses geliyorsa dikkat! İhmal etmeye gelmez

Çene ekleminde rahatsızlık olduğunu nasıl anlarsınız?

Belirtiler çok kısa bir sürede ya da yıllar içinde oluşabilir. Yemek yemekte zorlanıyorsanız, çene kilitlenmesi yaşıyorsanız, kulaklarınızın ön kısmında ve yüz kaslarınızda şiddetli ağrılar varsa, ağzınızın açık kaldığı kapatamadığınız ya da kapalı kaldığı açamadığınız durumlar yaşadıysanız, çene ekleminizden açma kapama sırasında ses geliyorsa eklem rahatsızlığınız ilerlemiş ve bir doktordan yardım almanız gerekiyor demektir. Aşağıdaki belirtiler tek taraflı ya da çift taraflı görülebilir:

-- Ağrılı ve çok yorgun yüz kasları

-- Ağzınızın açık ya da kapalı kalması ve o şekilde kilitlenmesi

-- Çiğnediğinizde ya da açıp kapattığınızda çene ekleminizden ses gelmesi

-- Çiğnediğinizde ya da ağzınızı çok açtığınızda ağız, çene, boyun ve omuzları da içeren tüm bölgede ağrı