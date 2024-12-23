Ağrılar peşinizi bırakmıyor, sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Bu hatalar fibromiyaljiye zemin hazırlıyor!

Stresle yakından ilgili

Hastaların en çok boyun, sırt ve bel ağrılarından şikayet ediyor. Ağrılar bazen belin aşağısı ya da yukarısı, bazen vücudun sağ ya da sol yarısı, bazen de tüm vücutta hissediliyor. Hastalarımız ağrıların genellikle stresle tetiklendiğini belirtiyor ki, yapılan araştırmalar da stresin fibromiyaljiyi tetiklediğini ya da doğrudan hastalığa yol açabildiğini gösteriyor. Stresi azaltmak, hiç değilse yönetmeyi öğrenmek, depresyonla başa çıkabilmek, gerekirse uzman desteği almak bu ağrıların azalmasında önemli rol oynuyor.