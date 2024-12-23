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Ağrılar peşinizi bırakmıyor, sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Bu hatalar fibromiyaljiye zemin hazırlıyor!

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Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 09:35

Sürekli yorgunluk hissi, kronik yaygın kas ağrıları, konsantrasyon bozukluğu… Yaşam kalitesini düşüren ve kişinin günlük aktivitelerini yapmakta zorlanmalarına yol açan fibromiyalji, özellikle boyun, sırt ve bele ya da vücudun tümüne yayılan ağrılar ile kendini gösteriyor.